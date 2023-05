Page cuestiona la “ética de poner en listas electorales a terroristas, aunque hayan cumplido”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado el “nivel ético” que se ha tenido para “admitir y proponer en las listas electorales a un terrorista, aunque haya cumplido”, un asunto que ha dicho “ver con mucho dolor de conciencia”.

García-Page ha reaccionado de este modo a la inclusión en las listas de EH Bildu de 44 personas condenadas por su pertenencia a la banda terrorista ETA.

“El problema no está en si es o no constitucional o en si es o no legal. Es un problema de exigencia ética. Yo tengo la responsabilidad de hacer multitud de candidaturas y de nombramientos, y no se qué nivel ético se tiene que tener para admitir y proponer en las listas electorales a un terrorista, aunque haya cumplido”, ha denunciado desde Guadalajara, donde ha asistido a la presentación de la Campaña de Prevención y Lucha contra incendios forestales de Castilla-La Mancha 2023.

“A mi no se me ocurría poner a un maltratador, a un defraudador o a un ladrón condenado en una candidatura, por un valor ético; porque, finalmente, la política y la representación ciudadana tiene que ser ejemplar desde muchos puntos de vista”, ha defendido.

Dicho esto, ha añadido que el análisis desde la perspectiva constitucional no le preocupa, “porque tenemos una Constitución enormemente permisiva, tolerante e incluyente, incluso a aquellos que dispararon contra ella, no que la han zarandeado, sino que la han atacado disparando a través de las víctimas del terrorismo, incluso a éstos se les admite presentarse”, ha criticado.