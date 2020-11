Presidenta Parlamento andaluz resta importancia al incidente con Hernández (Vox) y no ve necesario disculpas públicas

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Ciudadanos), ha restado importancia este viernes al incidente protagonizado por el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, al abandonar con protestas airadas el Pleno tras intentar sin éxito replicar a una alusión a su grupo de la socialista Susana Díaz durante su debate con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha asegurado que no cree que sea "necesario" que Hernández exprese disculpas públicas porque incidentes de este tipo se producen "por desgracia, a diario en cualquier cámara, incluido el Congreso de los Diputados".

Bosquet se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en su primera valoración pública tras la decisión de Vox de abandonar el Pleno del Parlamento durante la sesión de control al gobierno después de que Susana Díaz acusara a Moreno de haberse "abrazado a los herederos del franquismo" para pactar los presupuestos, lo que provocó la reacción airada de Hernández, que intentó sin éxito tomar la palabra desde su escaño para replicar a esta referencia a su grupo sin esperar a que finalizase la intervención de la líder socialista, algo que no le permitió Bosquet (Cs), ante lo que el portavoz de Vox abandonó su escaño protestando visiblemente contrariado y golpeando el micrófono mientras se le escuchaba exclamar "a la porra".

La presidenta de la Cámara ha desvelado que tras el incidente mantuvo una conversación con Alejandro Hernández en la que le trasladó que debe entender que su "obligación como presidenta es intentar mantener el respeto en la Cámara, y a veces es difícil, porque así lo mandata el reglamento y hacer que se respeten los turnos de intervención y nadie está facultado para poder quitar la palabra salvo el presidente".

"Yo no puedo permitir, y eso es entendible, que cuando alguien tiene la palabra, otra persona le interrumpa fuera absolutamente quien fuera, eso es una cuestión que debe quedar clara, es mi obligación y quiero preservar mi papel de presidenta", ha subrayado Bosquet, que ha asegurado que la conversación con Hernández se desarrolló "en tono cordial" y ella mantiene su actitud de "tender puentes" porque "nunca me llevo nada de lo que ocurre en el Pleno al terreno personal" porque en ese caso "me pasaría el día enfadada con multitud de diputados".

"BORRÓN Y CUENTA NUEVA"

La presidenta del Parlamento ha declinado dar más detalles de la conversación con Hernández por considerar que su contenido "tiene que quedar entre los dos", ha confiado en que todos decidan hacer "borrón y cuenta nueva" y ha expresado su confianza en que el plante de los diputados de Vox en el Pleno de este jueves fuera un "gesto que quede ahí" y vuelvan a retomar la actividad parlamentaria con normalidad. De hecho, ha relatado que Hernández también participó tras el incidente en una reunión con el resto de portavoces para abordar la regulación de la actividad de la Cámara tras la ruptura del grupo de Adelante y el paso de nueve diputados a no adscritos.

Preguntada por si contempla aprovechar la próxima reforma del Reglamento para introducir nuevas medidas para evitar este tipo de incidentes, Bosquet ha recordado que el reglamento vigente ya hace referencia a la necesidad de "guardar las formas" y no ve necesidad de introducir más sanciones que la llamada al orden o la expulsión del hemiciclo en caso de reincidencia reiterada. "Si pudiera, mandaría a diputados al cuarto oscuro o les pondría de cara a la pared", ha bromeado.

En cualquier caso, la presidenta del Parlamento ha querido dejar claro que no considera "necesario" disculpas públicas de Hernández porque "la actividad parlamentaria tiene que seguir" y ha defendido que no hay que "dar tanta importancia" al incidente porque "sinceramente no es ni más ni menos que lo que está sucediendo, por desgracia, a diario en cualquier cámara, incluido el Congreso de los Diputados".

"HEMOS HABLADO Y ACLARADO CUALQUIER CUESTIÓN"

"Tengo mucho temple y capacidad de aguante para no llevar las cosas al terreno personal. Lo importante es que la vida parlamentaria siga y que nosotros ya hemos hablado y aclarado cualquier cuestión", ha insistido Bosquet, que ha lamentado que se dé "más importancia" a estas cosas "negativas" que a otras cuestiones "positivas" como el acuerdo para desbloquear los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021.

También ha rechazado que el Pleno de este jueves haya sido "la sesión más dura y más incómoda" de la legislatura porque "ya ha habido unas cuantas y no le doy más importancia ni menos que a otras que también han sido desagradables" y ha expresado su "más firme condena" a "cualquier acto con falta de respeto en cualquier cámara porque cuando los ciudadanos nos votan a los representantes públicos no lo hacen para eso".

"Lo lamento también porque en la época tan terrible que estamos viviendo, donde existen ciudadanos que se está muriendo cada día y que tienen problemas para llegar a final de mes y para abrir su persiana y sacar adelante su negocio, no creo que espectáculos como éste o como el que se pueda dar en el Congreso de los Diputados, pues desde luego beneficie ni ayude a los ciudadanos ni a la clase política que lo que hacemos es alejar aún más a los ciudadanos", ha concluido.