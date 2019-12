El presidente de la FEMP pedirá a Sánchez urgencia para que haya Gobierno "mejor mañana que pasado"

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha señalado este martes que trasladará al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que los ayuntamientos tienen "una gran urgencia" por que haya, "mejor mañana que pasado", un Gobierno y un presidente del Gobierno.

En rueda de prensa tras asistir a la Junta de Gobierno de la federación, Caballero ha explicado que en esa ronda de consultas de Sánchez con las comunidades autónomas (CCAA) previa a la sesión de investidura, también tendrá lugar una conversación con la FEMP, algo que, asegura, "pone en pie de igualdad" a los ayuntamientos con las comunidades. Caballero no ha precisado cuando se producirá esa conversación con el Jefe del Ejecutivo.

En esa conversación, Caballero trasladará al presidente que desde la FEMP hay urgencia por contar con un nuevo Ejecutivo dado que hay muchas políticas municipales que dependen de ello, como la aprobación del decreto ley que posibilitaría que los municipios pudieran hacer uso en 2020 de un superávit de 4.500 millones de euros.

LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR EL PP

El alcalde de Vigo ha puntualizado que en la FEMP hay unanimidad en pedir esa premura y ha extendido esa petición a todos los grupos políticos que forman parte del arco parlamentario. Aunque el vicepresidente de la federación y alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha matizado esas palabras, señalando que efectivamente quieren Gobierno, "pero no a cualquier precio".

"El PP ha presentado a la Junta de Gobierno de la FEMP la oportunidad de hacer una declaración institucional sobre la gobernabilidad del país. Estamos todos de acuerdo en que España necesita ya un Gobierno, pero no un Gobierno a cualquier precio", ha explicado en declaraciones a los medios.

El texto presentado por el PP para esa declaración institucional, y que no se ha tratado finalmente, proponía que la gobernabilidad de España no se pacte "ni con los comunistas ni con los que quieren disolver la unidad de la nación española". García Urbano ha recordado a Caballero que la FEMP no puede ser usada como "comparsa" en esta ronda de consultas y aunque coincide en la urgencia de que haya Ejecutivo, subraya que no puede llegar con partidos que "de inicio pretenden prostituir lo que dice la Constitución".

A pesar de esta desavenencia en el seno de la Junta de Gobierno, han convenido en crear un grupo de trabajo para avanzar en esa declaración institucional con el objetivo de que pudiera ser presentada en la próxima reunión del órgano federal. No obstante, dado que la siguiente será en enero de 2020, esa posible declaración promovida por el PP podría llegar después de que se formara Gobierno.