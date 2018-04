El presidente de la comisión sobre el PP reprende a Rufián: "No monte el pollo" para buscar una "primera página"

El presidente de la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, ha reprendido este martes con dureza al portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián. "No monte el pollo para buscar una primera página", le ha soltado, durante la comparecencia ante este órgano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien también ha tenido varias 'enganchadas' con el político independentista.

En las últimas comparecencias el portavoz de ERC en este órgano había sido Joan Tardà, pero este martes ha sido Rufián quien ha interrogado tanto a Aguirre como a su sucesor en la Presidencia madrileña Ignacio González.

Aunque el interrogatorio a González también ha sido en ocasiones tenso y ha provocado la intervención de Quevedo para intentar mantener el orden en la sesión, el enfrentamiento más duro entre ambos ha tenido lugar cuando Rufián planteaba su cuestionario a Aguirre.

NO SE LO VOY A TOLERAR

"Le he dicho antes que no hiciese esto, como no consiguió una primera página antes la está intentando conseguir ahora, no me juegue a ese juego porque no se lo voy a tolerar", le ha avisado Quevedo. "Esto funciona así", ha añadido antes de ordenarle que desconectar el micrófono porque no estaba en el uso de la palabra.

Quevedo le ha llamado varias veces a la cuestión y el debate ha subido más de tono cuando la expresidenta madrileña ha sacado a colación que cabecillas de los denominados Comités de Defensa de la República han sido detenidos acusados de un presunto delito de "terrorismo".

Rufián ha evidenciado su enfado por ese comentario y Quevedo le ha soltado: "¿Qué quiere, que le haga salir?". "¿Acaba de llamar terroristas a electos catalanes y la culpa la tengo yo?", ha replicado el diputado, a quien Quevedo ha recordado que el objeto de la comisión es investigar las cuentas del PP.

ES DEL PSOE Y SERÁ MINISTRO

"¿Me está echando?", ha preguntado en tono chulesco el diputado al presidente, quien le ha avisado de que "quien siembra vientos recoge tempestades". "A muy bien, me lo merezco ¿no? Se está retratando usted. Me está cortando en todas mis preguntas sobre corrupción. No me dé lecciones", le ha espetado, antes de acusarle de ser "del PSOE" --Nueva Canarias concurrió en coalición con los socialistas en las generales-- y de augurar que "será ministro".

Antes de volver a darle la palabra para que pudiera concluir, Quevedo también le ha hecho una puntualización sobre el término "palmero", que Rufián había usado para afear a los 'populares' presentes en la comisión que defendieran a Aguirre durante su interrogatorio. "A ver si aprendemos la etimología de las cosas, palmeros son los que palmean y aquí no ha habido ni aplausos ni palmas, así que ruego se abstenga de montar el pollo que está usted acostumbrado a practicar", le ha afeado.

Aguirre también ha tenido varios encontronazos con Rufián, al que ha acusado de mentir en varias ocasiones: "Miente usted más que habla", "ha mentido ya 55 veces", le ha espetado a lo largo de su comparecencia, y también le ha hecho una corrección lingüística. Cuando Rufián ha dicho que iba a formular su "duodécima" pregunta, Aguirre le ha recalcado que lo correcto es decir "décimo segunda".

"SOY DE BARRIO"

"Es que soy de barrio", le ha contestado él, a lo que ella le ha recordado que, según su currículum, ha hecho un máster. La expresidenta madrileña ha aprovechado para dejar claro que había consultado la trayectoria académica de Rufián antes de acudir al Congreso porque ha explicado que según sus pesquisas, el diputado realizó este máster, "sin ser licenciado" --lo que teóricamente no se puede hacer--, sino siendo "graduado".

Los enfrentamientos entre Aguirre y Rufián han llevado a la diputada de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, a pedir respeto para los representantes de los españoles que se sientan en el Congreso, mientras que han provocado una reacción muy distinta en el PP.

Su portavoz en este órgano, Carlos Rojas, ha tomado la palabra para apoyar a Quevedo por reprender las "zafiedades" de Rufián y pedir perdón a Aguirre en nombre del PP por las cosas que había tenido que escuchar. También ha avanzado que su grupo planteará una "queja formal" en la comisión porque considera "inaceptable" intervenciones como la del republicano.

Su compañera Beatriz Escudero también ha cargado contra Rufián. "Entra, insulta y se va", ha resumido, recriminándole que no se haya quedado a escuchar la intervención del Grupo Popular y que otros grupos hayan preguntado a Aguirre sobre la situación que atraviesa la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Además, Escudero ha acusado al líder de IU, Alberto Garzón, de interferir en el trabajo del Poder Judicial por dejar entrever que su formación va a utilizar las palabras de Aguirre en el Congreso en las causas contra el PP en las que está personada.

UNIDOS PODEMOS, "DOPADOS" A LAS ELECCIONES

Tras quejarse de que Garzón haya actuado específicamente como portavoz de Unidos Podemos en el interrogatorio a Aguirre, ha criticado que hiciese lo propio Íñigo Errejón cuando acudió Cifuentes porque le constaba que "sería su contrincante en las elecciones autonómicas". Cuando se ha dado cuenta de su 'lapsus' ha corregido: "Que será (su contrincante)".

Como conclusión, Escudero ha afirmado que se puede decir que Unidos Podemos va a ir "dopado" a las elecciones autonómicas por usar esta comisión como plataforma para la candidatura de Errejón.