PSOE y Junts tratarán de acordar este sábado el nombre del verificador para hacerlo ya público

No, no hay voluntad de ocultar el nombre del verificador/coordinador de los acuerdos que alcancen PSOE y Junts. Todo lo contrario. Se hará público en cuanto esté decidido. Y la decisión se adoptará este sábado entre las partes en su primera cita, que no necesariamente se celebrará en Ginebra, elDiario.es ha podido saber que el llamado mecanismo de verificación, que estará presente en este primer encuentro, trata de buscar alternativas para no reunirse en la ciudad Suiza, si bien aún no está por cerrar el destino. El objetivo es evitar cualquier paralelismo con negociaciones de procesos de paz que se celebraron en Ginebra.

Lo que sí está claro, aseguran fuentes de la negociación es que “no hay voluntad de ocultar ni los resultados de los encuentros, de los que se levantarán actas ni tampoco el nombre de la persona que se encargue de coordinar los trabajos”. De hecho, el nombre del coordinador saldrá de entre los integrantes de ese mecanismo de verificación que se reflejó en el acuerdo político entre ambos partidos.

“Cada día tiene su afán y cada decisión tiene sus razones”, aseguran desde el partido del Gobierno de Pedro Sánchez que este mismo jueves en entrevista con TVE defendió como necesaria la figura del verificador entre dos partes que no acaban de entenderse.

Los socialistas rechazan por completo las acusaciones de opacidad, si bien creen necesario mantener la discreción en el diálogo para que fructifiquen los acuerdos. La reunión prevista para este sábado tiene como objetivo acordar la metodología para el trabajo futuro tanto en lo que respecta al funcionamiento de las reuniones cómo al número de comisiones que se deben constituir y la periodicidad de las reuniones.

En la entrevista antes citada en la televisión pública, el presidente del Gobierno ha confirmado también que en su debido momento se conocerá el nombre del polémico verificador al tiempo que ha admitido que es un “mecanismo excepcional” en una democracia.

“A partir de las aspiraciones de la sociedad catalana”

Sánchez no ha confirmado si el encuentro de este sábado entre sus emisarios y los de Carles Puigdemont se celebrará en Ginebra, lo que confirma la información a la que ha tenido acceso elDiario.es sobre las alternativas que se están buscando en este momento para que el encuentro no sea en la ciudad suiza.

En el acuerdo previo a la investidura, socialistas y exconvergentes dejaron por escrito acordar “la metodología de la negociación para dotar al proceso de certidumbre con mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento” que desarrollaría la negociación entre las partes. “En ese espacio –añadía el texto– se negociará, se acordará y se abordarán los disensos, así como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos”.

“Los contenidos de los acuerdos a negociar a partir de las aspiraciones de la sociedad catalana y de las demandas de sus instituciones, que en términos generales se agrupan en dos grandes ámbitos permanentes: las de la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya. En ese sentido y en la primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre”, rezaba en el documento que se hizo público.