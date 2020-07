El PSOE no rentabiliza el 'efecto Sánchez' en Moncloa y repite el mal resultado en Galicia y Euskadi

El PSOE no rentabiliza el 'efecto Sánchez' en Moncloa en las elecciones de Galicia y Euskadi, donde han repetido casi el mismo resultado que en 2016, cuando se quedaron en un suelo electoral que precipitó la cruenta batalla interna que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general. En un escenario radicalmente distinto, los socialistas vuelven a quedarse con un sabor amargo tras los comicios de este 12 de julio en los que ya no solo no han logrado acabar con once años de mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo sino que se han quedado como tercera fuerza -esta vez el sorpasso ha sido del BNG- y en Euskadi solo han subido un escaño y, aunque en términos porcentuales han subido ligeramente, el respaldo en papeletas ha sido inferior.

El partido de Pedro Sánchez no ha logrado ninguno de sus objetivos en las contiendas de este domingo, que se leían en buena medida como el primer test de los partidos tras la pandemia de la COVID-19. Aunque en Ferraz aseguraban que no era un examen a la gestión de la emergencia sanitaria, buena parte de la campaña ha girado en torno a ella. Pero los socialistas no lo han conseguido rentabilizar. En Moncloa estaban, además, convencidos de que se mejoraría el resultado de hace cuatro años y no ha sido así.

El chasco ha sido mayor en Galicia, donde Gonzalo Caballero, el candidato del PSdeG, se ha quedado a doce puntos del resultado de Sánchez -aunque en las autonómicas gallegas de 2016 la marca PSOE, entonces en baja forma, logró cinco puntos más en las generales-. El aspirante socialista no solo no logra la Xunta sino que se queda como segunda fuerza de la oposición, por detrás del BNG. Los socialistas no capitalizan la hecatombe de Podemos-Esquerda Unida-Anova, que con la candidatura de las mareas les relegaron ya a esa posición hace cuatro años, y se quedan con los mismos 14 escaños.

En Ferraz ya contaban con que vencer a Feijóo era misión imposible -e incluso ven en su triunfo una oportunidad de debilitar aún más a Pablo Casado-, pero el adelantamiento por la izquierda de los nacionalistas gallegos es un varapalo que destacados dirigentes del partido atribuyen al candidato y a la mala situación de la federación gallega.

Tampoco en Euskadi el PSE-EE ha sacado rédito a su presencia en el Gobierno vasco ni en el central, que era una de las ideas fuerza de la campaña de Idoia Mendia. El aparato socialista contaba con obtener once o doce escaños, y finalmente se tienen que conformar con diez -tan solo uno más que en 2016-, aunque consiguen ser claves de nuevo para el lehendakari, Iñigo Urkullu. "Los socialistas vamos a utilizar cada papeleta que han dedicado a nosotros en reconstruir económicamente Euskadi -ha dicho la candidata este domingo-. Hemos dado nuestra palabra y la vamos a cumplir, como siempre".

"La abstención siempre juega en contra de nuestro partido", ha dicho la líder de los socialistas vascos en la valoración de los resultados en la que ha admitido la decepción: "Nos habría gustado obtener una fuerza mayor de la obtenida". Aún así, Mendia ha dicho que los resultados son "buenos" porque el Partido Socialista ha conseguido recuperar "el liderazgo de la izquierda no nacionalista" que le fue arrebatado por Podemos en la anterior contienda electoral. Por eso se ha reivindicado como "la izquierda útil".