PSOE y Unidas Podemos insisten a la Comunidad de Madrid en que resuelva ya la emergencia humanitaria de la Cañada Real

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos de la Asamblea de Madrid han insistido a la Comunidad de Madrid en que resuelva ya la emergencia humanitaria de la Cañada Real y más aún tras la llegada del temporal 'Filomena'.

En rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha solicitado la comparecencia del consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, "por la situación de los ayuntamientos" y también del comisionado para la Cañada Real, cuya situación les preocupa "mucho" ya que es "de un auténtico problema humanitario". "Las soluciones que se están planteando tienen un carácter muy coyuntural", ha subrayado el portavoz.

Gabilondo ha señalado, asimismo, que ha registrado una pregunta a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sobre el cumplimiento del Pacto por la Cañada Real, que, a su juicio, durante estos tres años de vigencia "no se ha atendido adecuadamente".

La portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha lamentado que la situación que vive la Cañada Real sea de "emergencia humanitaria y sanitaria" y cree que el Gobierno de la Comunidad "que es el principal responsable de esta situación, está aprovechándose del temporal para invisibilizar la situación de estos vecinos".

"No solo es que no tengan ni luz ni calefacción. Es que se les ha congelado el agua potable y no pueden salir de la cañada para comprar comida, además de haber niños con congelaciones y personas que han fallecido", ha apuntado la portavoz.