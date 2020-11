El estallido de la pandemia del coronavirus obligó a los presidentes autonómicos a centrar todas sus herramientas de gestión en la lucha contra la COVID, pero también a una rendición de cuentas continúa a cada paso que se deba, a cada nueva restricción que tomaban. Aunque cada uno ha trazado su estrategia comunicativa particular, hay algunas líneas comunes. La mayoría no ha escatimado en apariciones televisivas -no siempre con preguntas- y entrevistas en medios. Los hay, como Alberto Núnez Feijóo, que han acumulado 1.600 minutos en 'prime time', o como Isabel Díaz Ayuso, que en los momentos de mayor crisis de contagios en la segunda ola acumuló hasta siete entrevistas en tres días, obviando eso sí a los medios incómodos.

