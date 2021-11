Sánchez, a Casado: "Si hay algo en quiebra es el sentido de Estado de la oposición del PP y la ultraderecha"

Pedro Sánchez mantiene una agenda repleta los fines de semana con motivo de la celebración de los congresos regionales en los que mantiene viva la bandera de la socialdemocracia que enarboló durante el cónclave de su reelección celebrado a mediados de octubre. Este sábado le tocaba en una plaza especialmente difícil para los socialistas al inaugurar el congreso del PSOE de Madrid apenas seis meses después de que quedara relegado a la tercera posición. Frente a los nuevos partidos -a los que no ha citado pero en la retina está el encuentro de Yolanda Díaz, Ada Colau y Mónica Oltra este mismo sábado- y a la derecha, el líder socialista ha reivindicado al PSOE como el "partido imprescindible del sistema político" español. Pero ha aprovechado su discurso para sacar pecho de su gestión y de las políticas socialdemócratas frente al neoliberalismo y ha atacado a Pablo Casado por poner "palos en las ruedas" en la recuperación. "Si hay algo en quiebra es el sentido de Estado de la oposición del PP y de la ultraderecha", ha expresado el presidente apenas 48 horas después de que el Congreso diera luz verde al primer gran acuerdo para la renovación de algunos órganos constitucionales, entre ellos el Defensor del Pueblo, que será Ángel Gabilondo, ausente en el evento, pero a quienes los socialistas han agradecido su trabajo en los últimos años.

"Gobernamos para las amplias mayorías sociales y lo haremos pese a la rabia, los insultos y las descalificaciones de la derecha y la ultraderecha", ha afirmado Sánchez en el acto celebrado en Ifema en el que ha aprovechado para poner en valor la gestión que está llevando a cabo el Gobierno de coalición haciendo especial hincapié en la subida del Salario Mínimo, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital o la revalorización de las pensiones en contraposición con las recetas que aplicó el PP en la crisis financiera de 2008.

"Habrá crisis, pero realmente solo hay dos salidas: la neoliberal o la socialdemócrata", ha asegurado Sánchez, convencido de que "si algo ha demostrado" lo que ha hecho el Ejecutivo "y bien lo sabe la oposición" es que los socialistas son "más reconocibles que nunca como socialdemócratas". En un momento en el que las encuestas no le son favorables, se ha mostrado seguro de que la ciudadanía se decantará por esa opción, como lo ha hecho en Alemania, en los países escandinavos o en EEUU, según ha expresado.

Sánchez también ha defendido al PSOE como el único partido capaz de aglutinar a la gran mayoría social en un momento en el que por su izquierda empiezan los movimientos de cara a las generales de 2023. "Cuando me preguntan fuera de España cómo es posible que no haya un partido ecologista, digo que por la misma razón que no hay un partido feminista, porque el partido ecologista y feminista en España es el PSOE", ha arengado a los suyos antes de poner como ejemplo a la presidenta del partido, Cristina Narbona, que estaba presente en el acto al igual que numerosos miembros de la Ejecutiva, entre ellos el secretario de Organización, Santos Cerdán, y ministros (Félix Bolaños y José Manuel Albares, que militan en la federación; Margarita Robles y Pilar Llop, que han ido en las listas electorales por esa circunscripción; y la portavoz, Isabel Rodríguez).

Sánchez ignora a Ayuso

El líder del PSOE también ha defendido que el recién elegido secretario general de la federación madrileña, Juan Lobato, al igual que hizo Juan Espadas en Andalucía, tendiera la mano al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para la negociación presupuestaria "ofreciendo una suerte de oposición útil y responsable que desde sus convicciones antepone los intereses de la comunidad a los intereses partidistas". "Eso no ocurre en España", ha aseverado antes de acusar a la oposición de estar "tan acostumbrada a crispar que no celebra un éxito colectivo como es la campaña de vacunación".

Sánchez ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con Ayuso en contra de lo que hizo en la campaña electoral en una estrategia que generó dudas en las filas en las que consideraron que le dio entidad a la presidenta regional. Lo que sí ha hecho es una alusión a que la Comunidad de Madrid es la región "más desigual", aunque "sus gobernantes poco hablan de ello".

A lo que se ha referido nada más comenzar su intervención es a la "situación crítica y compleja" en la que se quedó el PSOE de Madrid al cosechar el 4 de mayo los peores resultados de su historia quedando relegado a la tercera posición. No obstante, se ha mostrado convencido de que del congreso saldrá un partido "mucho más fuerte y unido". "Me reivindico como un militante orgulloso del PSOE de Madrid. Al final, las organizaciones políticas, su madurez, también se miden en los contextos complejos en los que tienen que encontrar su camino", ha afirmado.

Lobato: "Estamos en un punto de inflexión"

Los socialistas madrileños no eluden su responsabilidad en la ponencia que debatirán durante este fin de semana en la que reconocen su "inacción" y la "espiral endogámica" que ha provocado una "desconexión social" que les ha llevado a ese fuerte castigo. "Estamos en ese punto de inflexión en el que hemos tomado nota", ha explicado el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato. Aunque en Ferraz ven complicado que ese nuevo liderazgo consiga arrebatar la Puerta del Sol a Ayuso en las próximas autonómicas y ven un proyecto a seis años vista, él ha tratado de imprimir esperanza a los suyos: "Tenemos un reto gigante: 18 meses, 80 semanas, 555 días para cambiar esta región".

Lobato ha tenido palabras para su rival en las primarias, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, y también para el exsecretario general, José Manuel Franco, que dimitió tras el fiasco en los comicios madrileños. Y, a pesar de que pretende hacer una enmienda a la totalidad de aquello en lo que se ha convertido el PSOE madrileño, alejado del poder desde 1995, ha reivindicado el legado: "Cuando tenemos éxitos electorales y de gestión, este partido es consciente y reconoce que para tener esos éxitos electorales y de gestión ha habido otras etapas en las que lo hemos pasado mal y reconoce que en esas etapas hubo compañeros que mantuvieron la bandera en pie en esos tiempos complejos".

El también recién estrenado portavoz en la Asamblea de Madrid sí ha cargado contra Ayuso, a quien ha acusado de "confrontar" con el Gobierno de Sánchez y con otros ejecutivos autonómicos. "Se dedica a buscar enemigos fuera o dentro, donde haga falta", ha dicho en alusión a la batalla que ha emprendido contra Casado por el poder del PP madrileño. "No merecemos este Gobierno", ha asegurado Lobato, que ha puesto como ejemplo que "deja los servicios públicos a un lado, que no se interesa por la igualdad de la mujer, que retira fondos a la lucha contra la violencia de género o que pone en riesgo derechos civiles y sociales por negociar unos presupuestos".