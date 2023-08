Sémper: “En cierto modo sí es pedir apoyo a Sánchez para derogar el sanchismo”

El vicesecretario del PP, Borja Sémper, ha defendido este jueves que el acuerdo que ha planteado el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez es “derogar el Sanchismo”. “En cierto modo sí es pedir apoyo a Pedro Sánchez para derogar el sanchismo”, ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER, donde ha defendido el acercamiento al PSOE tras años de ataques a la figura de su líder.

“Que el PSOE pactara con el PP antes que con los independentistas sería una forma de derogar el Sanchismo”, ha expresado el dirigente del PP. “Hace un tiempo no habría sido difícil poner de acuerdo al PP y al PSOE”, ha insistido. “Las medidas tienen que trascender a las siglas”, ha enfatizado.

Con estas palabras, Sémper defiende el pacto que le trasladó este miércoles Feijóo a Sánchez en una reunión de algo menos de una hora en el Congreso. Allí, le planteó seis acuerdos de Estado en un Gobierno que duraría dos años, para lo que le pidió al PSOE su apoyo en la investidura.

En la misma cadena de radio ha respondido la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, a la propuesta de Feijóo, tildándola de “pantomima”. “En dos años no se puede construir nada”, ha apuntado la ministra de Economía. “No me parece serio y no estamos para perder el tiempo”, ha zanjado.

Sémper ha reconocido que esta puerta, la de la colaboración con el PSOE, está cerrada. “Suena bisoño, pero es fundamental trascender y pensar en grande”, ha apuntado. “Lamentablemente hemos tenido un portazo del PSOE, pero es un portazo del que nos arrepentiremos”, ha insistido.

El dirigente del PP ha tratado de restar importancia a todos los ataques que desde su partido se han vertido contra el PSOE y la figura de Pedro Sánchez en cinco años de Gobierno. Y en especial, contra el “sanchismo”. “Si tiramos aquí unos y otros de agravios, puedo mostrar muchos ejemplos personales, podemos seguir enredados en ese bucle”, ha señalado.

El PP ha deslizado desde las pasadas elecciones del 23J la posibilidad de hacer llamamientos a diputados del PSOE para la investidura de Feijóo. Si bien, ahora Sémper aboga por no hacer este tipo de peticiones sino dirigirse al conjunto del PSOE. “Parece descabellado, según nos ha dicho el PSOE, pero no vamos a dejar de hacerlo, no voy a apelar a diputados individuales, no estoy chalado”, ha apuntado.

Sémper también ha tratado de matizar declaraciones de dirigentes de su partido poniendo en duda la legitimidad de un acuerdo que le diera la investidura a Pedro Sánchez. “Si hay mayoría de escaños, todos los acuerdos son legítimos. Será obviamente legítimo, pero nefasto para España”, ha apuntado. “Esa España es muchísimo peor que una en la que el PSOE y el PP nos pusiéramos de acuerdo”, ha apuntado.

En el PP se da abiertamente por perdida la investidura. Así lo ha expresado Sémper durante la entrevista. “Son pocos diputados, pero es muy difícil obtener la investidura de Núñez Feijoo, no nos engañamos”, ha apuntado.