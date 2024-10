Los socios mantienen su apoyo al Gobierno pese a sus problemas judiciales y critican la ofensiva del PP

Los frentes judiciales que afronta el Gobierno no alterarán por el momento el equilibrio inestable de sus apoyos parlamentarios. Tanto Sumar como los principales socios del Ejecutivo muestran cautela ante el avance de la investigación del caso Koldo y piden que se investigue hasta el final, pero rechazan participar de la estrategia de acoso y derribo que ha emprendido el PP, que esta semana registró en los tribunales una querella basada en testimonios anónimos publicados por un medio de comunicación. Solo Podemos ha presionado en estos días con el asunto, alimentando las sospechas de que Pedro Sánchez estaba al tanto de lo que ocurría en el Ministerio de Transportes cuando la trama estaba en funcionamiento.

Los juzgados no han arrojado buenas noticias en los últimos días para el Gobierno. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estrechado el cerco contra el exministro José Luis Ábalos por la trama que supuestamente dirigió su asesor Koldo García cuando ambos estaban en Transportes, en lo peor de la pandemia. Esa documentación fue la que sirvió como excusa al PP este fin de semana para anunciar la querella y preparar una nueva sesión de control de extrema dureza este miércoles.

Ese mismo día, en mitad del debate parlamentario, el Tribunal Supremo anunció la apertura de una causa contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, un movimiento que el PP aprovechó para volver a cargar contra el Gobierno. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, había pedido minutos antes la dimisión de Sánchez, al que dio por “sentenciado”.

Después de la sesión del miércoles, en la que todos los diputados del PP aprovecharon sus preguntas para atacar al gobierno, por un motivo o por otro, este jueves el partido de Feijóo ha sondeado una nueva estrategia: dividir a la mayoría parlamentaria del Gobierno. “El que dirige la trama de corrupción es Pedro Sánchez”, afirmó este jueves en una entrevista en esRadio su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, para trazar una línea entre el PSOE y la coalición de Yolanda Díaz, a quien ha calificado como “honrada”.

En un momento de la conversación, Tellado ha relatado que en la recepción del pasado 12 de octubre se encontró con ella y se lo dijo personalmente. “La parte honrada” del Gobierno “o se aparta o se pringa”, apuntó que le trasladó.

Una línea argumental que ha profundizado su jefe horas después, tras una reunión en Bruselas con líderes de la familia política popular antes de la reunión del Consejo Europeo. Feijóo ha pedido a los socios que sean “coherentes con algunas de sus decisiones anteriores”. Un mensaje, aunque sin nombrarlo, teledirigido al PNV y a su decisión en 2018 de apoyar una moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy tras la sentencia de Gürtel.

“Les aconsejo a sus socios que revisen su posición y que sean coherentes con algunas de sus decisiones anteriores y que tengan en cuenta que al final los cambios en los países a veces son inevitables y, en mi opinión, un cambio político en España es inevitable”, ha dicho.

Pero a ese mensaje ya había contestado involuntariamente el portavoz del PNV en el Congreso hace unos días. En una entrevista en Onda Vasca, Aitor Esteban consideró que al PP le había entrado “la prisa” con su querella y al tratar de señalar una financiación irregular del PSOE en este caso pese a la ausencia de cualquier indicio.

“Como en todo últimamente, a Feijóo le entra la prisa y tiene que hacer este movimiento después de una semana que empezó bastante mal para su grupo político”, dijo Esteban en referencia a los exabruptos del PP tras publicarse que la reforma de la ley de antecedentes penales, que habían apoyado en la comisión y en el pleno del Congreso, podrían beneficiar a presos etarras.

Esteban pidió que se den todas las explicaciones por parte del Gobierno, pero recordó que el informe de la Guardia Civil “no habla de la financiación de partido” sino que se queda “en manos de algunos”. “Esa es la clave, si todo acaba ahí o si había financiación de partido. Pero por el momento, más allá de una información en un medio tampoco de gran difusión que no recoge ni cuáles son las fuentes ni los datos, pues no ha habido nada de eso”, concluyó. Lo que sí reconoció el portavoz del PNV es que el Gobierno no está en una situación “cómoda”, pero no tanto por su situación judicial, sino por las dificultades para consolidar una mayoría parlamentaria. Todo depende de que apruebe unos Presupuestos que ya están negociando con ellos y que dependen sobre todo de la decisión de Junts.

“No vamos a aceptar presiones”

Esta línea argumental es la que han seguido otros partidos como Esquerra Republicana o EH Bildu. Los republicanos entienden que el PP está en una estrategia de desgaste que no van a acompañar. “No vamos a aceptar presiones ni bailaremos al son de un partido, el PP, que ha delinquido, delinque y delinquirá”, sostienen fuentes del grupo parlamentario que precisan, no obstante, que si de “toda esta maraña acaba surgiendo un caso de corrupción que salpique de lleno al Gobierno”, ERC “actuará en consecuencia”.

Los independentistas vascos también trasladan su petición para que se investiguen “todos los extremos y actuaciones de posible corrupción” que puedan afectar tanto al PSOE como al resto de fuerzas del arco parlamentario. “Tenemos cero tolerancia hacia cualquier atisbo de corrupción, tal y como demuestra que EH Bildu sea prácticamente la única fuerza política con cero casos de corrupción”, defienden fuentes del grupo. Pero desvinculan el caso de cualquier negociación de presupuestos o de otras leyes de la legislatura. Y también critican al PP por utilizar políticamente el caso, utilizando a los jueces a su servicio.

“El intento del PP por utilizar políticamente el caso, recurriendo para ello a la justicia y utilizando a los jueces a su servicio es obvio y notorio una vez más, un sesgo partidista que se ha podido comprobar en los últimos meses mediante las actuaciones de diferentes jueces, resultando cada vez mayor el desprestigio, la falta de imparcialidad y de objetividad de la justicia española”, sostienen.

Junts, como es habitual, no da muchas pistas sobre cómo van las negociaciones para los Presupuestos, el termómetro que medirá si los de Carles Puigdemont apoyan o no la continuidad de la legislatura. En el partido suelen repetir que no forman parte de ningún bloque y que su apoyo al Gobierno no se puede dar por descontado, pero esta semana se produjo un hecho significativo: Laura Borrás, presidenta de Junts, dijo en una entrevista en Telecinco que no descartaban apoyar una posible moción de censura del PP. Después de que fuentes de su partido lo desmintieran y el secretario general del partido considerase ese escenario como una “fantasía”, la propia dirigente tuvo que salir a aclarar sus palabras aunque lo hizo acusando a la prensa de haber tergiversado lo que dijo.

Quienes más críticos se han mostrado con el Gobierno en este asunto del caso Koldo han sido los dirigentes de Podemos. El partido ha sugerido que Sánchez estaba al tanto de lo que ocurría en el Ministerio de Transportes con la trama y su secretaria general, Ione Belarra, le reprochó al presidente la “corrupción” en su Gobierno durante la última sesión de control.

Yolanda Díaz anima al PP a que presente una moción de censura

En Sumar han cerrado filas con el presidente del Gobierno con respecto al caso Koldo. Creen en la coalición que Sánchez ha dado todas las explicaciones y confían en que el caso no saldrá del perímetro del ministerio en la etapa de Ábalos, a quien Anticorrupción este jueves pidió investigar.

“Esta querella está condenada al fracaso”, afirmó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa. “Dado el fracaso rotundo del PP, hay Gobierno de coalición progresista para rato”, vaticinó la líder de Sumar en el Ejecutivo, que ha pedido a Feijóo que vuelva a ese presunto “giro social” dado que la única alternativa que le queda, apuntó, es una moción de censura. “Quizás tenemos que animarle a que lo haga para que los españoles puedan ver cuál es la realidad democrática”, sugería.

Díaz también defendió “a ultranza” el trabajo de la Fiscalía General del Estado. “Lo quiero hacer con contundencia y quiero denunciar que la forma de hacer política del PP es impropia de una democracia. No vale todo. Las instituciones hay que respetarlas. Le pido al PP que deje de convertir todas las instituciones en un campo de malhacer y de ataque al bien común”, zanjó.