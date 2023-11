Última hora sobre la actualidad política, en directo

Ya ha echado a andar el nuevo Gobierno de coalición, aunque no sin polémicas. Ahora parece que la derecha ha encontrado un nuevo tema con el que atacar a los de Pedro Sánchez, además de la amnistía: sus declaraciones al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “El número de palestinos muertos es insoportable”, le dijo el socialista. Unas palabras que no han sentado nada bien a Israel y que el PP ha criticado también. El presidente se reafirmó en ellas en un acto del PSOE este fin de semana, apoyado por el expresidente Rodríguez Zapatero. Y algunos temas más, por si te los has perdido: