Tras UPyD y Ciudadanos nace Nexo, plataforma y futuro partido para los “huérfanos” del centro

De las cenizas de Ciudadanos, que se levantó sobre los rescoldos de UPyD, nace Nexo, otro partido de centro. La cita fue en Madrid en la Fundación Amberes y sirvió para presentar en sociedad una “plataforma de ideas” que pretende impulsar un nuevo proyecto político “reformista y progresista”, que no se identifica “ni con la izquierda ni con la derecha”. Sus 38 fundadores, entre los que se encuentran el exportavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, y el procurador de Castilla y León, Francisco Igea, avanzan que Nexo –que acaban de registrar en el Ministerio del Interior como asociación– aspira a convertirse en un nuevo partido que ocupe el “centro” político, en el que se refugien los “indignados” que se sienten “huérfanos” de ese espacio. Sobre todo después de la decisión tomada por el antiguo partido de Albert Rivera de no concurrir a las recientes elecciones del 23J, que fue precisamente el detonante que les llevó a dar este paso.

Bal e Igea impulsan una plataforma política con vistas a crear un nuevo partido que supla a Ciudadanos

Más

Minutos antes de las 12 del mediodía, la sala donde estaba programado el acto ya estaba llena este sábado. Cerca de un centenar de personas acudieron a la llamada de los exdirigentes de Ciudadanos. La sorpresa, deslizada la víspera por Bal en una entrevista con elDiario.es, fue ver allí al exdirigente de la llamada 'vieja guardia del PSOE José Luis Corcuera, al que acompañaba otra ex de su partido, la aún eurodiputada del grupo parlamentario de Ciudadanos en Bruselas Soraya Rodríguez, fichada por Rivera en su día como “independiente” y a la que le quedan todavía ocho meses de permanencia en su escaño, uno de los mejor remunerados en la política institucional.

Además de antiguos cargos de la formación de Rivera y Arrimadas, como Alberto Reyero, el exconsejero madrileño de Políticas Sociales del primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que militó antes en UPyD y ejerce de látigo del PP de Madrid por su controvertida gestión de las residencias durante la pandemia, también pudo verse entre el público a Cristiano Brown, el efímero y último presidente de la formación de Rosa Díez y al que se recuerda por haber aparecido en 2019 en la famosa foto de Colón junto a Santiago Abascal, Pablo Casado y Albert Rivera. No hay noticias de que vaya a estar en la reedición de aquella cita, prevista para el próximo 8 de octubre en Barcelona, esta vez para exigir que no conceda la amnistía a los condenados del procés en Catalunya.

Pese a que los principales nombres propios salen de ahí, los promotores de Nexo insisten machaconamente en pedir que no se les identifique con Ciudadanos: “Esto no tiene nada que ver, es algo nuevo”. De hecho el nombre de la que ha sido hasta hace bien poco la formación de muchos de ellos es anatema para sus exdirigentes constituidos ahora en nueva asociación. Nexo no cita a Ciudadanos en la web, que acaban de estrenar, ni su nombre fue pronunciado por ninguno de los maestros de ceremonias que participaron en el acto de presentación en sociedad. La mayoría de los miembros de este nuevo foro “para el debate de ideas” han borrado de sus currículos –y también de sus perfiles en redes– toda referencia al partido en el que militaron durante años.

A pesar de que las caras más visibles y reconocibles de Nexo son Edmundo Bal y Francisco Igea, que se han encargado de la promoción del proyecto, ninguno de los dos participó en el coloquio de este sábado. Ambos permanecieron sentados entre el público, en las primera filas de la sala, sin hacer siquiera declaraciones a los periodistas, dejando todo el protagonismo a los miembros –provisionales– de la Junta Directiva: Santiago Saura, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid de Ciudadanos, que fue número dos de Begoña Villacís, que preside la plataforma; Juan Ignacio López-Bas, exdiputado de Cs, que ocupa el cargo de secretario; y Ana Elliot, exconcejal en Majadahonda que es la tesorera de la recién nacida plataforma, que cuenta con 38 “socios fundadores”. En su intervención en el coloquio, que moderó el periodista Federico Quevedo, de Capital Radio, López-Bas insistió en que Nexo “no es una idea solo de Bal e Igea, como se está diciendo [en muchos medios de comunicación], ellos son dos perfiles más de los muchos que se han embarcado en esta idea”.

La plataforma ha publicado ya su “decálogo” de quince medidas, muy similares a lo que ofrecieron en su día tanto por UPyD, el partido fundado por la exdirigente del PSOE Rosa Díez, como el primer Ciudadanos de Albert Rivera. El primero es historia y el segundo escribe sus últimos capítulos y ni siquiera se presentó a las últimas generales.

Nexo aboga por “hacer reformas de calado necesarias para la modernización y la transformación de España, que frenen la decadencia a la que están llevando a nuestras instituciones”; entre estas reformas abogan por cambiar el sistema electoral y la ley electoral “para hacerlos más justos y proporcionales, con un Congreso de los Diputados configurado en mayor medida en torno al principio de 'un ciudadano, un voto'”; “separación de poderes, la independencia judicial y de los organismos reguladores, la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción”; “defensa de la conservación y mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y sus efectos, especialmente dañinos en España”; “creencia en la Unión Europea y en su desarrollo y fortalecimiento mediante la profundización de su cohesión política, unión fiscal, dotaciones presupuestarias y mecanismos democráticos”; “defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas en su diversidad, sea cual sea su condición o procedencia”.

Junto a esto también abogan por una “fiscalidad justa, progresiva, común y armonizada en España y en Europa que combata eficazmente las prácticas de fraude, evasión y elusión fiscal que perjudican al conjunto de la sociedad” y defienden “la igualdad de mujeres y hombres como un objetivo transversal de nuestra sociedad, desde la lucha contra la violencia de género hasta la eliminación de los obstáculos existentes para el acceso equitativo de las mujeres a puestos de responsabilidad y liderazgo”. Nexo dice que cree “en una España de personas libres, iguales y solidarias, y que defenderá ”la mejora y fortalecimiento del estado de bienestar“.