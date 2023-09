Bal e Igea impulsan una plataforma política con vistas a crear un nuevo partido que supla a Ciudadanos

El exportavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, y Francisco Igea, exvicepresidente de Castilla y León y único procurador que logró la formación en esa comunidad en las elecciones autonómicas celebradas en 2022, han decidido regresar a la palestra con la idea de materializar el nuevo proyecto político que anunciaron tras ser expedientados por la nueva dirección del partido por sus críticas, entre otras cosas, a la decisión de no presentarse a las generales del 23J.

Bal e Igea apuestan por reconstruir Ciudadanos y "destruir las torres de marfil en las que se ha refugiado la actual dirección del partido"

Se trata de una Plataforma que han denominado Nexo cuya intención de momento es servir de “espacio para el debate de ideas”y “trabajar en la creación de una iniciativa política reformista y progresista”, según adelanta Bal. No obstante, sus promotores no descartan que la idea termine convirtiéndose en el futuro en un nuevo partido político con el que concurrir a las próximas citas electorales. La Plataforma se presenta oficialmente el próximo sábado en Madrid y según adelantan en las redes sociales tanto Bal como Igea, el aforo ya está “al completo”. Al proyecto ya se han sumado, entre otros, los exdiputados Mari Carmen Martínez; Miguel Gutierrez, Sara Giménez, o Juan Ignacio López-Bas, así como el exconcejal de Madrid Santiago Saura, que fue número dos de Begoña Villacís.

Como socio fundador me gustaría invitarte a la retransmisión en directo de la presentación de la asociación Nexo cuyo objetivo es trabajar en la creación de una iniciativa política reformista y progresista. Sábado 23 de septiembre 12 h. Inscríbete aquí https://t.co/dIOkuUY6iO — Edmundo Bal (@BalEdmundo) 19 de septiembre de 2023

Casi todos los citados formaron parte de la candidatura de Bal alternativa a la de Inés Arrimadas, con la que el abogado de Estado intentó hacerse con el liderazgo de la formación, o bien pertenecieron al llamado 'sector crítico' al estar en desacuerdo con el rumbo que la anterior líder llevó a la formación, que fue perdiendo representación institucional en las sucesivas elecciones hasta desaparecer de los parlamentos autonómicos.

El triunfo en ese duelo del sector oficialista, capitaneado por Patricia Guasp y Adrián Vázquez, no mejoró la situación de Ciudadanos, sino todo lo contrario. La crisis latente que se había fraguado estalló al poco tiempo y la nueva dirección terminó por abrir expedientes disciplinarios y expulsar a algunos de estos dirigentes críticos. Bal e Igea ni siquiera presentaron alegaciones a sus respectivos expedientes y renunciaron a continuar en el partido.

Este verano anunció su retirada de la política Arrimadas y su fiel escudero, el malagueño Guillermo Díaz. Y hace apenas un mes también se fue su sucesora, Patricia Guasp. Bal ha regresado a su trabajo como abogado de Estado mientras Igea continúa como diputado -sin partido- en las Cortes de Castilla y León. Los dos ya expresaron su deseo de no dejar “huérfanos” a los votantes de Ciudadanos y adelantaron que no descartaban la creación de un nuevo proyecto político ya que consideraban que ahora es más necesario que nunca ese espacio “liberal” y “progresista” que supla la ausencia de Ciudadanos. El partido, no obstante, se está intentando rearmar ahora de cara a las europeas y las próximas catalanas.

El exportavoz parlamentario asegura a esta redacción que la nueva Plataforma está teniendo una gran acogida y que el aforo en la sala de la Fundación Carlos de Amberes (en la calle Claudio Coello, 99, de Madrid) ya está completo, por lo que quienes quieran seguir el acto tendrán que hacerlo online. De su pasado en Ciudadanos prefiere no hablar: “yo ya solo hablo del futuro”, afirma.

La Junta Directiva de la nueva plataforma estará presidida por Carlos Saura mientras López-Bas ejercerá como como secretario. Ana Elliott, exconcejal en el Ayuntamiento de Majadahonda será la tesorera.