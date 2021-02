Villacís critica que Sánchez no desautorice a Pablo Iglesias: "El 95% de los españoles no está durmiendo tranquilo"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, guarde "silencio" y no desautorice a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuando, a su parecer, el 95% de los españoles no está "durmiendo tranquilo".

"Estamos hablando de un Gobierno que él preside y de un Gobierno que ha salido a apoyar a violentos, a agresores, y a apoyar que revienten las tiendas y comercios de pobre gente que está luchando por sobrevivir en las condiciones actuales", ha señalado en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press.

Respecto a las manifestaciones que se produjeron ayer en Cataluña y Madrid en apoyo al rapero Pablo Hasél, Villacís ha destacado que en la capital estaban "prevenidos" por lo que "afortunadamente fue mucho más tranquilo" aunque ha hecho hincapié en el "cabreo monumental" de los comerciantes del centro, que, en algunos casos, han tenido que renunciar a abrir una hora porque podían ir a reventarles el negocio.

"Es de las cosas más injustas. Esta gente debe ser tan joven que no ha trabajado en su vida, que no valora el trabajo porque si no, no harían esto", ha declarado.

Villacís también ha puesto el foco en que la ventaja de Madrid es que sus gobernantes tienen muy claro "quienes son los agresores y quienes son los agredidos". Así, ha recalcado que consideran que la violencia es siempre "injustificable" y no entran en el "peligroso juego en el que han entrado en el Gobierno de España".

La dirigente de Ciudadanos ha incidido en que Pablo Hasél "no es un angelito" y que no está en prisión por "rapear" sino por ser "una persona agresvia, que amenaza a testigos, que intimida". "Es mucho más lo que le ha llevado a prisión que la libertad de expresión", ha dicho.