El PSOE se mantiene, Unidas Podemos crece y Vox se beneficia de la caída del PP, según el CIS

CIS febrero 2021 Estimación de voto CIS (en % sobre el total del voto válido)



El barómetro del CIS del mes de febrero mantiene en cabeza al PSOE con una estimación de voto del 30,7%, la misma que en el sondeo anterior, y amplía así a doce puntos su ventaja sobre el PP. Vox recorta su distancia con el partido liderado por Pablo Casado: los populares pierden cerca de dos puntos y se quedan en el 18,8% —frente al 20,5% del barómetro de enero—, mientras la formación de Santiago Abascal crece ligeramente hasta el 13,6% de estimación de voto, seis décimas más que en enero.

El estudio sitúa a Unidas Podemos como la cuarta fuerza con el 11,2%, una subida de medio punto con respecto al mes anterior, aunque se queda por debajo del 12,9% que obtuvo en las urnas el pasado 10N. Ciudadanos, por su parte, se mantiene estable como quinta fuerza repitiendo un 9,3%, tras haber descendido de la barrera del 10% en enero. ERC también experimenta un ascenso del 2,9% al 3,5% este febrero, un porcentaje similar a sus resultados electorales; mientras, JxCat se deja dos décimas y se queda en el 1,3%.

El PP consiguió acercarse a su resultado electoral en el estudio de enero —obtuvo el 20,5%, frente al 20,8% el 10N—, pero ahora regresa a cifras de estimación de voto similares a los que obtuvo en el sondeo de noviembre del año pasado. El barómetro está elaborado entre el 3 y el 11 de febrero, coincidiendo con el comienzo del juicio al extesorero del PP Luis Bárcenas por el pago de la obras de la sede del partido y en plena campaña electoral de las elecciones catalanas. En esas fechas también se publicó el borrador de la Ley Trans que prepara Igualdad y que ha suscitado una disputa en el seno del Gobierno.

La valoración de líderes políticos continúa sin grandes cambios. Ningún líder de los principales partidos consigue llegar al aprobado y Pedro Sánchez se mantiene como el mejor valorado, con una nota media de 4,3, la misma que en el anterior. A continuación está Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, con un 3,8. El líder del PP, Pablo Casado, le sigue con un 3,3; mientras el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias obtiene la misma nota media que el mes anterior: 3,1. En última posición se encuentra Santiago Abascal, líder de Vox, con 2,6.

El 83% de la población es favorable a vacunarse

El barómetro del CIS también recoge un apartado dedicado a la campaña de vacunación frente al coronavirus. El 82,9% de los españoles está dispuesto a vacunarse cuando le llegue su turno, una subida de diez puntos en comparación con el 72,5% del mes anterior.

Hay un 6,5% que no se vacunaría. Entre ellos, el 31,2% no lo haría porque no se fía, el 18,5% por miedo a efectos colaterales, el 9,2% porque prefiere esperar a ver cómo funcionan, el 8,3% porque cree que no son eficaces y el 12,9% que lo hace "por otra razón".

A la pregunta del CIS acerca de quién debe hacerse cargo de la lucha contra la pandemia -Gobierno central, comunidades o ambos en colaboración-, la mayoría de los encuestados, el 65%, elige la tercera opción, seguida muy de lejos por aquellos que quieren que sea el Gobierno de España, el 18,2%.