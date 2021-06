Vox dará un "tiempo prudencial" al PP para una moción de censura al Gobierno

Madrid, 28 jun (EFE).- El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha invitado este lunes al PP a "reflexionar" sobre el registro de una moción de censura al Gobierno en el Congreso con un "tiempo prudencial" como margen, antes de evaluar sobre la presentación de una segunda de Vox, para lo que, ha asegurado: "No nos temblarán las piernas".

En una rueda de prensa, Buxadé ha dado la bienvenida a Ciudadanos al sí a una moción de censura -según avanzaron este domingo sus dirigentes- y ha añadido que a los del PP "hay que darles tiempo" y no apremiarles, por lo que tendrán "un tiempo razonable" para reflexionar si encabezan una censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No vamos a darles plazo", ha indicado Buxadé sobre el PP, partido que considera que tiene "lentas y tediosas" vías para tomar sus decisiones, al contar con liderazgos regionales con opiniones diferentes.

No ha mencionado Buxadé el nombre de Ciudadanos al dar la bienvenida "a quienes votaron en contra de la de Abascal y ahora votarían a favor de una", y además ha considerado a ese partido "el menos fiable de España", ya que ahora puede apoyar esa moción "y la semana que viene lo contrario".

Se ha referido así el portavoz de Vox a la moción que encabezó y perdió en octubre de 2020 el presidente de su partido, Santiago Abascal, y ha asegurado que pasado el "tiempo prudencial", sin plazo, de reflexión a la que invitan al PP, no tendrán temblor de piernas para presentar una segunda "si no cabe otro remedio".

Buxadé ha opinado que un referéndum pactado sobre Cataluña no cabe en la Constitución, y que tampoco cabe modificarla en ese sentido, porque "España no existe porque haya una Constitución", aunque ha añadido que en ella sí que se incluye que existe una "patria común e indivisible", lo que "debería estudiarse en los colegios y no el adoctrinamiento de género".

El portavoz de Vox ha celebrado que el Tribunal Superior de Madrid haya rechazado la querella de la fiscalía contra su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, porque pone de manifiesto que la fiscalía parece un "instrumento de ejecución de las políticas del Gobierno".

"Estamos ante un gobierno totalitario en el sentido no clásico, sino de someter las instituciones a Sánchez", ha apuntado.

También ha opinado que los estudiantes que han sido trasladados al hotel puente covid de Palma y obligados a una cuarentena de diez días incluso con un test negativo están "secuestrados" por el Gobierno balear.

"Imágenes tremendas de niñas secuestradas por el Gobierno balear en un hotel, secuestradas en su período de vacaciones, con la excusa al parecer de que pudieran o no estar afectadas de coronavirus cuando toda la información nos dice que además cuentan con PCR negativas", ha señalado Buxadé.

El portavoz de Vox ha agregado: "En España se trata peor a nuestras niñas españolas cuando van de viaje de fin de curso que a los menores extranjeros no acompañados que saltan nuestras vallas".

"Es una auténtica barbaridad, máxime cuando viene de un gobierno que ha permitido el abuso de menores tuteladas en centros de la propia administración balear", ha añadido.

Sobre el hotel puente mallorquín ha anunciado "con toda seguridad" acciones de Vox, "a todos los niveles, político y judicial".

Acerca de las diferentes posturas de miembros del partido sobre las vacunas, a favor o en contra, Buxadé ha remarcado que la posición oficial solo se manifiesta o bien en las proposiciones parlamentarias o bien por boca de Abascal como presidente, él mismo como portavoz o de Javier Ortega Smith como secretario general.

Y en ese sentido, ha añadido que Vox ni es provacunas ni antivacunas, sino que defiende la libertad de elección para todos los mayores de edad y que Europa deje de ceder vacunas a otros países hasta que todos los europeos que lo quieran estén vacunados.