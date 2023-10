Vox trata de resucitar la fundación que presidió Abascal hasta 2014 para volver a Colón contra el Gobierno

Vox ha decidido resucitar Denaes, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, y primer 'think tank' que impulsó Santiago Abascal en 2006 con el fin no solo de “recuperar desde la sociedad civil el conocimiento de España, su realidad histórica, política, social y cultural”, sino también para “articular una ofensiva, en todos los frentes legales, contra quienes han decidido socavar los cimientos de España poniendo a prueba la lealtad de todos los españoles”, como reza en su página Web. Tal es la pretensión de la extrema derecha para dar de nuevo relevancia a esta organización que este viernes Vox envió un correo electrónico interno a sus afiliados y simpatizantes solicitándoles donaciones para Denaes “en defensa de la nación española” y animándoles a acudir a la manifestación que patrocina contra Pedro Sánchez y que se celebrará el próximo domingo, 29 de octubre, en la madrileña Plaza de Colón.

Al grito de “defendamos la unidad, contra la amnistía y el golpe de Sánchez”, la fundación que presidió Abascal durante ocho años para posteriormente ser su secretario general y en la que ahora sigue figurando como vocal de su Patronato, ha citado a todos los que se sientan “patriotas” a las doce del mediodía de ese domingo en Colón en donde las tres derechas –Vox, PP y el ahora desaparecido Ciudadanos– escenificaron por primera vez una unidad de acción en 2019 para reclamar a Sánchez elecciones y denunciar sus pactos “oscuros” con Podemos, los separatistas y los “proetarras” de EH Bildu. Fue la llamada foto de Colón que reunió a los entonces líderes de esos tres partidos, Abascal, Pablo Casado y Albert Rivera. De ellos solo Abascal ha sobrevivido al frente de su formación política.

Denaes, aunque no ha dejado su actividad, vuelve a adquirir así protagonismo justo en plena polémica por los traspasos millonarios que Vox ha inyectado en Disenso, la otra fundación afín a Vox que dirige en la actualidad Abascal y cuya financiación está en cuestión, como ha dejado patente un informe del Tribunal de Cuentas. Unas irregularidades que afectan también a sus ingresos por merchandising de las que elDiario.es ha informado tras acceder a circulares internas de la tesorería del partido con instrucciones sobre el efectivo obtenido por las ventas de lotería, bolígrafos o pines, ingresos sobre los que Vox que no ha presentado facturas ni inventario ante el tribunal fiscalizador.

Una de las incógnitas que queda por despejar es si el líder de Vox recibe algún tipo de contraprestación por presidir Disenso o si lo hizo cuando dirigía Denaes, algo que permite la ley. Abascal, no obstante, dejó de presidir la Fundación para la Defensa de la Nación Española en 2014 y en la actualidad es únicamente vocal de su Patronato. Según el artículo 4 de la fundación “los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin perjuicio de ser reembolsados los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su función”.

La convocatoria de la manifestación del domingo en la Plaza de Colón corrió a cargo de su actual director, Iván Vélez, arquitecto e investigador, que el pasado miércoles presentó el cartel oficial en una rueda de prensa que coprotagonizó con el ex portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que aclaró que estaba en ese acto “como representante de Pie en Pared”, la asociación o 'think tank' que ha impulsado junto al empresario y exdiputado también de Ciudadanos, Marcos de Quinto, ambos muy cercanos desde hace tiempo a los postulados de Vox.

Presencias y ausencias en la presentación del cartel

A la presentación del acto fueron invitados los miembros del Patronato así como un nutrido grupo de intelectuales, periodistas de medios conservadores y algunos antiguos dirigentes del PP que no comulgan demasiado con la actual dirección que encabeza Alberto Núñez Feijóo. Entre ellos, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ayudó a Abascal al dejar de forma brusca el PP colocándole como director en la Agencia Madrileña de Protección de Datos. Después, Abascal dirigió la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, sostenida con fondos públicos y regada por generosas subvenciones de los gobiernos tanto de la propia Aguirre como de su sucesor, Ignacio González. El líder de Vox era el único alto cargo del organismo y él mismo reconoció que durante el año que ejerció como director gerente (2013) cobró 82.491,80 euros. Abascal cesó el 17 de diciembre de ese año, el mismo día que fundó Vox. Según su última memoria, la fundación finalizó su actividad dejando un excedente negativo de 34.846 euros.

A la rueda de prensa para explicar el motivo de la convocatoria en Colón estaban también invitados conocidos rostros de diversa procedencia y pelaje, como la ex portavoz y diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo; el ex diputado catalán Alejo Vidal-Quadras, ex del PP e impulsor del primitivo Vox; o la ex portavo y líder de UPyD Rosa Díez, pero ninguno de ellos no apareció por el hotel donde se celebró el acto. No obstante, se han comprometido a asistir a la concentración de Colón

En la lista enviada por los organizadores figura además el economista Daniel Lacalle, el historiador y propagandista católico Alfonso Bullón de Mendoza, la columnista de ABC Cristina Casabón y la periodista y colaboradora de EsRadio Emilia Landaluce. Junto a ellos está otro elenco de 'personalidades' que se han sumado al manifiesto del acto de Denaes y a los que se espera ver el 29 de octubre en la Plaza de Colón, como Enrique Calvet, Félix Ovejero, Gabriel Albiac, Ignacio Gómez de Liaño, Ignacio Ruiz Quintano, Iñaki Arteta, Jaume Vives, José María Marco, José María Rojas, Julia Calvet, Luis del Pino, Luis del Rivero, Luis Felipe Utrera Molina –abogado de la familia Franco–, Rodrigo Alonso, Samuel Vázquez y Aarón Rivero.

También han confirmado su asistencia, además del propio Abascal y la plana mayor de su partido, la plataforma cultural de Jaime Mayor Oreja y María San Gil, Neos. A ella se ha sumado el filósofo Fernando Savater, que no faltó a la presentación protagonizada por Denaes y se sentó en primera fila junto a Esperanza Aguirre.

El PP ha declinado la invitación de Abascal para sumarse a la marcha. Con ello Feijóo intenta demostrar el nulo interés que tiene en dejarse ver junto al líder de la extrema derecha, con el que mantiene una relación equidistante y bipolar: por un lado pacta con él para poder gobernar en autonomías y ayuntamientos mientras por otro huye de la foto juntos como gato escaldado.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, puso de disculpa que, aunque “respetan” la iniciativa, consideran que la manifestación de Denaes es un “acto político” impulsado por Vox, al igual que ocurrió con el mitin que organizaron ellos en la plaza de Felipe II de Madrid en el que Feijóo estuvo arropado por sus 'barones' territoriales y los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Además, el PP quiere marcar perfil propio contra la amnistía y ha convocado sus propios actos, uno este fin de semana, otro en Málaga con fecha aún por determinar y un tercero del que todavía no se conocen los detalles.

“No es ideológico”, dicen los impulsores de la manifestación

A pesar de que es un acto impulsado por la extrema derecha, los organizadores de la manifestación de Colón aseguran que la manifestación “no tiene nada de ideológico”, ni es “de derechas ni izquierdas” porque invitan a acudir a ella a cualquier ciudadano que quiera sumarse para “preservar el sistema constitucional del 78”. A todos, excepto a los que estén o simpaticen con “la secta”, como denominan a los partidos “separatistas, nacionalistas o proetarras”, socios de Sánchez.

La concentración del día 29 en Colón se enmarca dentro de la “movilización permanente” a la que llamó Abascal hace varios días contra la aprobación de una eventual amnistía a los líderes independentistas del procés a cambio del apoyo de Junts y ERC a la investidura del presidente del Gobierno en funciones. El líder de Vox espera que su llamada a combatir a Sánchez cause efecto, sea un éxito de asistencia y pueda presumir de que ha logrado superar a la manifestación que tuvo lugar el pasado 8 de octubre en Barcelona impulsado por la Societat Civil Catalana, que reunió a 50.000 personas, según la Guardia Urbana, y 300.000, según sus organizadores. Aunque su referencia es la que se celebró en la capital catalana en 2017 en contra del independentismo, convocada también por la Sociedad Civil Catalana y secundada por los llamados “partidos constitucionalistas” y que consideran todo “un hito histórico”.

“Esto es una cuestión de patriotismo, no de sectarismos”, afirmaron en la presentación de la convocatoria de Colón tanto Vélez como Girauta, quien llegó a pedir el encarcelamiento de Pedro Sánchez si se consuma la “afrenta” de la aprobación de una ley de la amnistía, que tacharon de “inconstitucional” y de un acto de “corrupción política”. Los dos insistieron en que el llamamiento a salir a la calle estaba dirigido hacia cualquier persona que se defina como “patriota” y tema por “la unidad” de España“. ”Una aberración como esta no se ha visto en muchas décadas“, opinó Vélez. El director de la fundación de extrema derecha advirtió de que ”está en juego la nación española“ y de que si se consuma la medida de gracia a los líderes independentistas, ”el siguiente paso será la autodeterminación“. ”La calle debe responder“, reclamó.