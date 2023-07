Yolanda Díaz asegura que habrá gobierno de coalición y anuncia que ya tiene un equipo para negociar con el PSOE

Yolanda Díaz cree que Pedro Sánchez será investido y que no habrá necesidad de una repetición electoral, un escenario posible después del resultado del domingo, que sitúa a Junts como pieza necesaria para desbloquear la gobernabilidad. Y con esa idea ya ha elegido a un equipo para negociar un posible gobierno de coalición con el PSOE. “He diseñado un equipo que haremos público pronto. Ayer me he reunido con ellos”, ha confirmado este martes en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Sumar sigue haciendo movimientos para evitar esa posible repetición electoral. Este mismo lunes, en la comparecencia de balance de resultados, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, emplazó a los socialistas a sentarse ya a negociar un “programa” y una “estructura” para reeditar la experiencia de la coalición. “Solo hay una investidura posible”, dijo ayer Urtasun y hoy ha vuelto a repetir esa idea Díaz. Y por eso el camino es hablar con todas las fuerzas “progresistas y demócratas” para tratar de amarrar una mayoría parlamentaria.

“Las urnas han hablado y han dicho que no quieren un gobierno de PP y Vox. Toca un gobierno progresista. Vamos a tener un gobierno progresista”, ha afirmado varias veces Díaz en su primera entrevista tras la celebración de las elecciones generales, que dejaron como vencedor al PP pero sin posibilidad de articular una mayoría con los votos de Vox. El PSOE, con 122 diputados, y Sumar, con 31, necesitan el apoyo de todos los partidos que se han consolidado como socios del gobierno en la legislatura anterior y, además, como mínimo la abstención de Junts, que no descarta votar 'no' a una investidura de Sánchez y abocar la partida a una repetición electoral.

“Se ha hecho una campaña con dos bloques. El bloque del PP y Abascal y el del PSOE y Sumar, que ha dicho que vamos a ponernos a gobernar”, ha dicho Yolanda Díaz hoy para reivindicar el respeto a la democracia. “El artículo 99 de la Constitución dice que no somos presidencialistas y que necesitamos buscar los votos de otras formaciones”, ha dicho. “La política es esto. Son propuestas políticas y sobre esa propuesta se buscan los apoyos. España es diversa y plural. Esto es lo que ha quedado claro en la campaña y en el resultado electoral”, ha insistido la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones.

Díaz, en línea con lo que avanzó el lunes Urtasun, prioriza el programa electoral a las carteras que le corresponderán a Sumar. “A nosotros nos conocen y vamos a negociar sobre los contenidos. ”Hemos trabajado ya sobre todo lo que queremos hacer estos cuatro años. Una vez tenemos el qué vamos al con quién. Buscaremos a los mejores. Cuando alcancemos un acuerdo con el PSOE sobre qué vamos a hacer, diremos quiénes van a acompañar ese proyecto“, ha precisado la líder de Sumar.

Díaz ha avanzado que para esa tarea y mientras tratan de conseguir el apoyo de Junts ya ha elegido un equipo para negociar con los socialistas que anunciará en los próximos días, aunque no ha precisado si en ese equipo estarán integrados representantes de las formaciones políticas que componen la coalición electoral. Y sobre los contenidos, ha adelantado las preocupaciones de su espacio político: “Es imposible hacer la cesta de la compra. Tenemos cuatro millones de personas con hipotecas que se han visto revalorizadas”. Díaz ha hablado también de la reducción de la jornada laboral o de propuestas como la herencia universal para jóvenes que incorporaron en su programa.

Por la lógica parlamentaria y los resultados electorales, la abstención de los siete diputados de Junts se vuelve esencial para lograr esa investidura. Este lunes, Sumar anunció que había encargado a Jaume Asens la tarea de iniciar conversaciones directamente con el líder de los posconvergentes, Carles Puigdemont, para intentar destrabar esa negociación. “Creemos que con su conocimiento de la realidad política catalana, así como su buena relación con muchos de los espacios llamados a entenderse, será más fácil llegar a un acuerdo”, sostienen fuentes de la coalición. Aunque en Junts afirman que la relación con el dirigente de los comuns, que no figuró esta vez en las listas del Congreso, aclaran que tras las elecciones no se han producido contactos.

Díaz contesta a Belarra

La líder de Sumar ha contestado a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ayer lamentó que los resultados obtenidos por la recién creada coalición no sobrepasasen el peor resultado de Unidas Podemos en unas generales, el de hace cuatro años, en noviembre de 2019, con 35 diputados y 3,1 millones de votos. Yolanda Díaz ha defendido que Sumar es la primera vez que se presenta a unas elecciones para tratar de evitar las comparaciones y a continuación ha apuntado que en el último proceso electoral, el 28M, las opciones de Unidas Podemos solo sumaron 1 millón de votos.

“Creo que los partidos son dueños de sus palabras. El último proceso electoral Unidas Podemos obtuvo 1 millón de votos. Hoy nuestro país es mucho mejor. Sé que en las gentes progresistas hay mucha satisfacción. Sumar nació con una vocación clara”, ha afirmado la ministra, que también ha contestado a la segunda pata del análisis de Belarra en el día de ayer (que la invisibilización de Podemos y del feminismo en campaña no había tenido éxito electoral). “El feminismo es el movimiento emancipador más importante desde hace demasiado tiempo. Hay muchas mujeres que llevan trabajando mucho tiempo. No es de nadie. No cae en las trampas de la extrema derecha para dividirnos.

“Sumar es la primera vez que se presenta y en dos meses obtiene más de 3 millones de votos. Quiero ser cauta pero así. No nos conformamos; vamos a más y vamos a ir a más”, ha cerrado.