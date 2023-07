Yolanda Díaz llama a la movilización de la izquierda: “La derecha solo ganará si nos creemos que van a ganar”

Yolanda Díaz ha elevado el tono este domingo desde el acto central de campaña en el distrito de Villaverde en Madrid donde ha cargado duramente contra el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus relaciones personales con el narco Marcial Dorado. “Explíquenos su relaciones con Marcial Dorado cuando toda España sabía quién era Marcial Dorado, explíquenos sus relaciones con el narcotráfico”, ha lanzado la candidata de Sumar. Díaz ha llamado a su vez a la movilización de la izquierda y ha pedido el voto de los indecisos para Sumar porque “intentan instalar que van a ganar las elecciones”, pero, ha defendido, “solo ganará si nos creemos que van a ganar”. Para ello, la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha pedido el voto de las mujeres para el próximo 23J y que la izquierda salga a votar “en positivo”.

Díaz también ha cargado contra Feijóo por no querer acudir el próximo miércoles al debate a cuatro organizado por RTVE al que ha acusado de “tener miedo” a debatir con ella. Para Díaz, Feijóo forma parte del PP de la “corrupción y de los sobresueldos” y que su presencia en ese debate debería servir para esclarecer, como le ha demandado el presidente del Senado, si tiene un “sobresueldo”, un salario, ha dicho, que debe ser “sonrojante”, razón por la que no ha querido aún hacerlo público.

En ese punto, Yolanda Díaz ha recordado también la “amistad íntima” de Feijóo con Marcial Dorado mientras, durante una década, ha dicho, morían miles de jóvenes a causa de las drogas. “Explíquenos qué hacía usted con Marcial Dorado cuando toda España sabía quién era Marcial Dorado; explíquenos sus relaciones con el narcotráfico”, ha insistido.Es la primera vez en campaña que recuerdan al líder del PP sus relaciones con el narcotraficante con el que en el pasado trascendieron unas fotografías en las que ambas veraneaban en un barco propiedad de Dorado.

Díaz también ha insistido en que si Feijóo llega a la Moncloa, el PP volverá a instalar el modelo de la “austeridad” que se traduce en recortes en pensiones, sanidad y educación pública. En ese punto, la candidata de Sumar ha sacado pecho de la gestión económica del Gobierno durante el mandato marcado por la crisis de la COVID-19.

La vicepresidenta y candidata de Sumar ha asegurado durante su acto central de campaña en el distrito de Villaverde de Madrid que el Gobierno ha “salido y defendido una gestión de la crisis que nunca en democracia se había realizado”. “¿Creéis que si no estuviéramos en el Gobierno lo iban a hacer así? ¿Creéis que si no estuviéramos en el Gobierno íbamos a subir el salario mínimo un 47%? ¿Os acordáis de lo que me decían?”, ha afirmado Díaz.

La candidata de Sumar para las elecciones del 23J también ha sacado pecho de su gestión como ministra el Empleo con políticas marcadas por la subida del salario mínimo y la reforma laboral. “Me decían que iba a destruir empleo, que me iba a cargar España. Amigos y amigas, gracias a vuestro tesón no solamente salvamos a España, es que hoy, la España con la que soñaba el PP, con 20 millones de ocupados, la hemos superado con casi 21 millones de ocupados, es que gobernamos mejor, y tenemos que seguir gobernando para mejorar la vida de la gente”, ha dicho Díaz.

Yolanda Díaz ha estado en Madrid en el acto central de campaña acompañada de la líder de Más Madrid, Mónica García, los candidatos de la misma formación, Iñigo Errejón y Tesh Sidi, la coportavoz estatal de Podemos y número ocho de Sumar por Madrid, Isa Serra; el número dos Agustín Santos y la candidata por IU, Montse García.

Mónica García: “Es hora de que la historia la escriban las mujeres”

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha defendido durante su intervención que “es hora de la historia de las mujeres” y ha abogado por que se metan en el armario “y cierren la puerta” aquellos que quieren devolvernos al pasado. Por su parte, Errejón ha defendido votar a Sumar y a Yolanda Díaz el próximo 23 de julio vale el “doble” y es “decisivo”, porque es la única fuerza que arrebata escaños a Vox y los “suma” al bloque progresista.

La dirigente de Podemos y candidata de Sumar el 23J Isa Serra ha pedido el voto para Díaz porque, ha defendido, es la única garantía de que se impulsen grandes transformaciones, dado que desde Madrid se puede cambiar la historia de los pactos de la ultraderecha y del bipartidismo. Serra ha alertado de los pactos de la derecha con los negacionistas de la violencia de género, que amenazan los derechos ya conquistados, la diversidad y la plurinaconalidad del país.

Por su parte, la candidata de Sumar y dirigente de IU Montse García ha destacado durante su intervención que Sumar ha permitido dejar a un lado el “sectarismo” y las “rivalidades internas” en la izquierda, dado que entre las distintas fuerzas progresistas no hay adversarios, pues éstos son los que “perpetúan la injusticia y la exclusión”. En este sentido, ha apelado a seguir construyendo alianzas amplias en el seno de la izquierda y ha destacado la larga trayectoria que tiene IU en esa materia.