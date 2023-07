Sánchez recibe un soplo de optimismo en Barcelona y pide a los indecisos no apuntalar “el retroceso” de PP y Vox

Barcelona se ha convertido en el oasis de la alegría para el PSOE. Con la mayoría de territorios sumidos aún en la depresión generalizada del 28 de mayo y con la práctica totalidad de las encuestas en contra a una semana de las elecciones generales, Pedro Sánchez ha recibido este domingo en la capital de Catalunya un necesario soplo de optimismo de un partido que acaba de estrenar la alcaldía de la ciudad, que ganó las elecciones autonómicas y que, según las encuestas, será por mucha diferencia primera fuerza también el 23J. Un escenario sin parangón para los socialistas en el resto del país.

“El próximo 23 de julio vamos a volver a ganar las elecciones y habrá 4 años más de políticas progresistas”, ha dicho el presidente del Gobierno como contrapunto a la euforia del Partido Popular, que habla en la recta final de la campaña incluso de la hipótesis de una mayoría absoluta. Sánchez ha vuelto a apelar directamente a los indecisos, que el CIS cifra en hasta un 14% y que, según la dirección de campaña de la calle Ferraz, pueden decantar el resultado final porque en su mayoría son electorado progresista, según sus propias estimaciones.

“Vamos a ganar ante todo por los derechos de los trabajadores, de los pensionistas, de los jóvenes, de las mujeres. Los que piensan que las mujeres tienen que estar en casa, eso es lo que quieren el 23 de julio, que os quedéis en casa. A las mujeres y a los jóvenes les pido que vayan a votar porque nos jugamos el futuro de España y, por tanto, su futuro”, ha argumentado.

El candidato del PSOE ha equiparado el valor político de quedarse en casa el próximo domingo a un voto al PP y Vox. “Las papeletas del PP, de Vox y la abstención nos pueden llevar a un retroceso”, ha alertado para insistir en que la alternativa a su Gobierno pasa por la extrema derecha. “Esto no va de Sánchez o España, esto va de un Gobierno del PSOE o una coalición de Feijóo con Abascal”.

Pedro Sánchez ha sido muy explícito sobre sus planes para la formación de un Ejecutivo de coalición progresista a partir del 24 de julio. Una fórmula que ha incidido en comparar con la de la derecha y la extrema derecha. “Yo lo digo muy claro: a partir del 23 de julio yo gobernaré con el partido de Yolanda Díaz. En el otro lado, aunque se avergüencen y no lo digan, solamente puede haber un Gobierno de Feijóo con Abascal”.

Respecto a la política de pactos, uno de los arietes de la derecha contra el Ejecutivo de coalición, Sánchez ha repetido hoy que seguirá buscando votos “hasta debajo de las piedras” para cumplir con lo su compromiso de consolidar avances sociales. “Nosotros acordamos para avanzar en derechos y libertades ellos acuerdan para recortar esos derechos y libertades. ”Yo busco votos hasta debajo de las piedras para aprobar la revalorización de las pensiones, la eutanasia o la ley de memoria democrática“. ”Hemos cometido errores, por supuesto, pero no hemos claudicado nunca ante el machismo“, ha añadido.

El líder de los socialistas ha aprovechado también para repasar su trayectoria al frente de la secretaría general del partido. “Cuando fui elegido secretario general en 2014 se hablaba de la pasokización del PSOE (en referencia al irrelevancia de los socialistas griegos) y del sorpasso (en alusión a la posibilidad de que Podemos se convirtiera en primera fuerza de la izquierda). Y les ganamos. Y en 2018 presentamos una moción de censura por la que nadie daba un duro y la ganamos y expulsamos a la corrupción. Y en 2019 ganamos dos elecciones con Catalunya ardiendo”, ha reivindicado.

Al presidente del Gobierno lo había precedido en el escenario del Palacio de Congresos de Barcelona el primer secretario de los socialistas catalanes y líder de la oposición en Catalunya, Salvador Illa. En la versión más enérgica que se le recuerda, el exministro de Sanidad ha interpelado constantemente al líder de la oposición y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre su hacer en política durante la campaña.

“Ha habido gente que nos ha faltado al respeto porque faltarle al respeto al presidente del Gobierno es faltarnos el respeto a nosotros. No es presidente por la gracia divina, lo han votado. No respetan ni los procedimientos. Y le faltan el respeto a la verdad. Lo que no puedes hacer, Alberto, es mentir cada vez, cada día que hablas”, ha criticado.

Illa ha rebatido algunos de los argumentos que puso encima de la mesa Feijóo durante el cara a cara con Sánchez. “¿No te has enterado de que los organismos internacionales dicen que la economía española crece cuatro veces más que el resto de Europa? ¿Que nunca antes había tantas personas trabajando? Feijóo va de moderado porque habla bajito y se piensa que somos tontos”, ha dicho levantando el aplauso de los 3.000 asistentes.

El líder de los socialistas catalanes ha calificado como “la tripleta de la vergüenza” a los pactos de coalición del PP y Vox en Extremadura, Valencia y Baleares. “Decía Feijóo que le quitaba el sueño la convivencia de los españoles. Que no te quite el sueño y ponle líneas rojas a la extrema derecha, a los negacionistas de la salud, de la violencia machista, del cambio climático. Deja de sembrar la insidia como la estás sembrando en una de las cosas más sagradas que es la campaña electoral. ¿Hasta cuándo crees que vas a engañar a la ciudadanía? ¡Te hemos tomado la matrícula!” ha advertido.

La número 1 al Congreso del PSC por Barcelona, Meritxell Batet, quiso agradecer también al presidente la política territorial con Catalunya. “Te la has jugado para que nosotros, los catalanes y las catalanas, recuperemos la convivencia. Te la has jugado por todos nosotros, y por eso los catalanes y catalanas van a votar en masa al partido socialista”, ha asegurado.