Yolanda Díaz presenta su candidatura a las generales, en directo

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, protagoniza este domingo la puesta de largo de su plataforma Sumar con un evento en el que presentará además su candidatura a las elecciones generales. El acto de presentación en Madrid contará con la presencia de una docena de partidos como Izquierda Unida, Más Madrid o Compromís. También asistirán varios líderes territoriales de Podemos, pero no con sus directores nacionales. Díaz no contará sin embargo con la dirección nacional de la agrupación morada, con la que no ha alcanzado el acuerdo que exigía Podemos como condición previa para su asistencia al evento.

El acto de presentación se celebra este domingo en el Polideportivo Magariños, en el barrio de Salamanca de Madrid. Sigue a continuación todos los detalles del acto: