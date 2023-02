Leiva cumple su promesa y le lleva el Goya a Sabina a casa: “Esto es un objeto sagrado”

A la tercera va la vencida. Y si no, que se lo digan a Joaquín Sabina. El artista se hizo por fin el pasado sábado con su primer Goya a Mejor canción original —tras tres nominaciones— por Sintiéndolo mucho, el tema compuesto junto a Leiva para el documental homónimo dirigido por Fernando León de Aranoa. Un galardón que, sin embargo, no recibió en mano hasta un día después. El músico, que acaba de cumplir 74 años, no asistió a la gala, y fue el propio Leiva quien le llevó el cabezón a su salón menos de 24 horas después. Intención que ya había anunciado sobre el escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla en el que se celebró la ceremonia.

El cantante, que ya suma dos Goya tras el que obtuvo en 2018 por La llamada, tema que creó para la ópera prima de Javier Ambrossi y Javier Calvo del mismo nombre; cumplió así su promesa en una emotiva escena que León de Aranoa compartió en sus redes sociales. “Flaco, aquí tienes tu regalito de cumpleaños, con todo el amor del mundo”, pronunció Leiva al darle el premio.

“Esto es para mí una cosa muy preciada y valiosa”, reaccionó Sabina, que sumó como aliciente de satisfacción el hecho de que lo hubieran obtenido juntos. “Nuestra última historia en común merecía que nos dieran un Goya a los dos”, aseguró reconociendo que, pese a que el tema tenía “mucho que ver” con León de Aranoa por tratarse de su película, el madrileño había sido su “motor”. “Me dijiste que creías que lo que estaba haciendo Fernando merecía una canción”, recordó.

“Desde entonces, todas las que hemos hecho, que ya son unas pocas porque estamos haciendo un disco, tiene mucho que ver con tu motor que hemos desarrollado. Así que esto es para mí un objeto sagrado”, declaró antes de darle un beso al cabezón.

Sentado a apenas unos centímetros de él, Leiva reivindicó que era un reconocimiento en el que el León de Aranoa había tenido “mucha culpa”. El director, por su parte, bromeó: “Que sepas que te has pasado del minuto que daban para dar el discurso en los Goya. Es la ventaja de hacerlo en casa”. “Estoy muy contento”, culminó Sabina.

El citado documental fue grabado durante 13 años, y tuvo su puesta de largo en el pasado Festival de San Sebastián. El director acompañó al artista en momentos vitales durante década y media, incluyendo la composición de un disco y sus giras por Latinoamérica.

La actuación que prendió la mecha

No es el primer cumpleaños de Sabina marcado por los Premios Goya. En 2022, celebró su 73º durante una gala en la que compartió escenario con Leiva. Juntos interpretaron Tan joven y tan viejo. Un número que tuvo lugar, como así recordó el madrileño en su discurso de agradecimiento, dos años después de la caída de Sabina en pleno concierto en febrero de 2020. Aquel golpe le provocó un derrame cerebral que precisó de operación.

“En ese momento me parecía bonito animarle a tocar juntos para que recuperara un poco de confianza y se sintiera músico otra vez”, rememoró Leiva, “esa actuación fue crucial para su su vuelta a su carrera, así que es bien bonito para mí recibir este premio, aquí”.

“En unas horas es su cumpleaños y le quiero decir: te quiero mucho Flaco, este es un regalo cojonudo que te llevo a casa”, concluyó el ex cantante de Pereza. Músico que, por su parte, aprovechó para dedicarle unas palabras al director del documental: “Quería compartir este premio con mi amigo Fernando León, que te quiero y admiro mucho”.

La fusión entre Leiva y Sabina supuso la tercera nominación cosechada por el segundo. La primera la recibió en 2022, por el tema Seremos diferentes que formó parte de la banda sonora de la película de Torrente 2: Misión en Marbella. Tres años más tarde repitió candidatura con La rubia de la cuarta fila, que creó para el largometraje de Chema de la Peña Isi/Disi. Amor a lo bestia, en 2005.

Con Sintiéndolo mucho se alzó por fin con el ansiado cabezón, imponiéndose a las propuestas de María Rozalén y Eduardo Cruz por En los márgenes; Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi 'Mursego' y Paul Urkijo Alijo por Izena duena bada del filme Irati; Paloma Peñarrubia Ruiz y Vanesa Benítez por Un paraíso en el sur de La vida chipen; y a Joseba Beristain por Batalla de Unicorn Wars.

Días antes de empezar su gira mundial

El galardón llegó días antes de empezar su próxima gira, Contra todo pronóstico, que arrancará el próximo 25 de febrero en San José de Costa Rica; y que llegará a España el 20 de abril. El tour supondrá su vuelta a los escenarios tres años después de la aparatosa y citada caída que sufrió en plena actuación en Madrid de 2020. Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Santiago (Chile), Buenos Aires y Córdoba y Rosario (Argentina) y Montevideo (Uruguay) serán las ciudades que visite en Latinoamérica antes de regresar a España, con primera parada en Las Palmas de Gran Canaria, cuyas entradas están agotadas.

Posteriormente viajará a Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Alicante, Madrid, A Coruña, Palma de Mallorca, Valencia, Bilbao, Murcia, Torrelavega, Sevilla, Granada, Pamplona, Barcelona y Zaragoza. En octubre volverá a cruzar el Atlántico para actuar en Puerto Rico, México y Estados Unidos y; alcanzado diciembre, retornará para culminar la gira en Madrid los días 18 y 20 de diciembre.

En el tour no estará su habitual colaborador y guitarrista Pancho Varona, que el pasado mes de noviembre hizo público a través de su cuenta de Twitter que el músico iba a prescindir de él. “Ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo”, publicó jugando mordaz con el título de la gira. “Le quiero agradecer de todo corazón las 100 canciones que compusimos juntos, las 40 giras en las que le acompañé y los 15 discos en los que fui su productor”, añadió haciendo recuento.