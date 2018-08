Cómo Arcadi Espada y la prensa de derechas han llevado a Albert Rivera a desanudar lazos con sus propias manos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha bajado a las calles de Catalunya para participar de lleno en la "guerra de símbolos". Después de pedir al Gobierno "amparo a España", Rivera ha decidido pasar a la acción y quitar él mismo los lazos amarillos del municipio barcelonés de Alella.

Acompañado de la líder del partido en Catalunya, Inés Arrimadas, y con los medios desplegados para registrar el momento, Rivera se ha lanzado a retirar los lazos colgado de una valla al pie de una carretera. "Estamos viendo muchas zonas llenas de lazos amarillos y eso no es legal", ha asegurado Rivera en un canutazo a los medios de comunicación después de desanudar un puñado de lazos.

Hace exactamente una semana, el líder de Ciudadanos aseguraba que su labor no era participar en la retirada de "símbolos independentistas" ya que esa tarea le correspondía al Estado. "No tendría mucho sentido que lo tuviéramos que hacer nosotros", respondía Rivera al periodista Arcadi Espada en una entrevista en Onda Cero.

"Si el partido liderado por alguien llama a retirar lazos, ¿por qué su líder no retira lazos?", insistía el periodista ante el llamamiento de Rivera a una actuación por parte del Gobierno. A la insistente pregunta de Espada, hace una semana, el líder de Ciudadanos zanjaba la polémica: "Yo me dedico a otras cosas, no solo a retirar lazos".

Cuando la exdiputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo escuchó que el presidente de Ciudadanos se dedicaba "a otras cosas" en vez de retirar lazos, sintió "el viejo desamparo de los momentos más flácidos de Rajoy, diez veces acentuado por las circunstancias", según contó en una tribuna publicada en el diario El Mundo.

Álvarez de Toledo decidió sumar su voz a la de Arcadi Espada para reclamar a los autoproclamados líderes constitucionalistas que retirasen los lazos independentistas con sus propias manos.

"Rivera, Arrimadas, Casado, Albiol: no tienen nada más importante y urgente que hacer que liderar, en persona, sobre el terreno, los pies en la calle, las manos llenas, la cara descubierta, la retirada de lazos amarillos de la faz pública de Catalunya", escribía Álvarez de Toledo.

Siete días después de descartar la posibilidad de retirar él mismo los lazos, Rivera ha respondido a Espada y a Álvarez de Toledo lanzándose a las labores de extinción de la simbología independentista de las calles.

"Seguiremos defendiendo la neutralidad del espacio público en Cataluña, y limpiándolo de propaganda separatista ilegal o ideológica mientras los gobiernos no cumplan con su obligación", ha escrito Rivera en Twitter tras su primera retirada de lazos amarillos.