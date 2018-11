De Dolores del Campo a 'pain of field': la mala pasada del traductor de la web del Ministerio de Industria

El Ministerio de Industria y Comercio anunció el pasado viernes que Dolores del Campo –jefa de Área de Temperatura del Centro Español de Metrología– había sido nombrada miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas, emitiendo la nota de prensa correspondiente.

No obstante, la periodista Sonya Dowsett, corresponsal de Reuters en España, ha llamado la atención sobre un aspecto llamativo en la traducción de la página web del departamento gubernamental. Se trata de la traducción de la representante española en el citado comité.

The dangers of using automatic translation on websites: Spanish Industry Ministry main news item about a lady named Dolores del Campo appears on English website as 'It is pain of field ... ' 🤔 pic.twitter.com/wHUcf8OtdC — Sonya Dowsett (@ReutersSonyaD) 19 de noviembre de 2018

"El peligro de usar traductores automáticos en páginas web", ha escrito Dowsett en Twitter. Así, ha adjuntado dos pantallazos: uno de la noticia en castellano, y otro en inglés. En esta última, en lugar de mencionar a Dolores del Campo, se aludía a "It is pain of field", una traducción literal y errónea –tampoco sería correcta la expresión en inglés–, habitual en traductores automáticos: estas herramientas no habitúan a distinguir entre nombres propios y sustantivos.

No obstante, el Ministerio de Industria ya ha subsanado este fallo en su versión en inglés, que ahora ya reza correctamente: "Dolores del Campo, head of Area of temperature of Spanish Centre Metrology".