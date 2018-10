La 'fiesta nacional' del PP en Twitter: banderas, críticas a Sánchez y cubatas

Con banderas, críticas a Pedro Sánchez y mensajes de "viva España, viva el Rey, viva la Guardia Civil". Así han celebrado este 12 de octubre los diputados del Partido Popular. Era el primer 12-O de Sánchez en la Moncloa y la tensión política ha llegado hasta el desfile, donde ha sido recibido entre abucheos y pitidos. Pero no han sido las únicas críticas que ha recibido: los diputados del Partido Popular no han dejado de reprochar a Sánchez su papel como presidente del Gobierno.

Muchos de estos comentarios de la bancada popular han ido dirigidos a uno de los momentos más comentados del día, cuando Pedro Sánchez se ha hecho un lío con el protocolo y se ha colocado junto a los reyes en la recepción. Nada más situarse al lado de Felipe VI y Letizia, los servicios de protocolo de la Casa Real han acudido para avisar a Sánchez de que esa posición no era la adecuada, momento en el que el presidente y su mujer han corregido y han continuado caminando.

A esta situación, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha referido en un tuit sosteniendo que se ha saltado el protocolo por "querer ser Rey": "Después de esto no me extraña que el Papa dude recibirle en el Vaticano", ha sostenido.

Ser doctor sin hacer los cursos y plagiando la tesis, ser presidente sin ganar elecciones y pactando con comunistas, independentistas y filoetarras, querer ser Rey saltándose el protocolo. Después de esto no me extraña q el Papa dude recibirle en el Vaticano. — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 12 de octubre de 2018

No ha sido el único. Alfonso Serrano, portavoz adjunto del grupo popular en la Asamblea de Madrid, también se ha reído de este momento: "-Pedro, ¿a que no te atreves a ponerte junto a los Reyes? -¿Qué no? Sujétame el cubata", reza el tuit.

Pilar Marcos, diputada del PP por Madrid, se ha referido a esta situación como "la más depurada imagen del pueril egotismo del 'Doctor No', hoy presidente gracias a los votos anti-españoles, de su pueril egotismo y también de su inabarcable ignorancia".

Teresa Palmer Tous, diputada del PP por Baleares, ha calificado a Sánchez como una "vergüenza de presidente": "Su ego le supera y le hace mostrarse como es realmente, un narcisista egocéntrico".

Que ridiculo! Vergüenza de presidente. Su ego le supera y le hace mostrarse como es realmente, un narcisista egocéntrico🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ — Teresa Palmer Tous (@TeresaPalTous) 12 de octubre de 2018

La diputada del PPCV Elena Bastidas ha repetido este calificativo y la idea que Sánchez es presidente "por traición".

Por otro lado, el 12 de octubre coincide con el día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. La diputada del PP Ana Vázquez Blanco ha reprochado al Ministerio del Interior que no haya felicitado al cuerpo a través de su cuenta de Twitter: "Mira que la cuenta del Ministerio del Interior olvidarse de felicitar a la Guardia Civil... o es que no quieren mencionar a la Virgen del Pilar?".

Sin embargo, el Ministerio de Interior sí que había felicitado a la Guardia Civil, hasta en tres mensajes.

Las diputadas Ana Madrazo, Lola Alba, el diputado Celso Delgado y el alcalde de Guadalajara han felicitado también a la Guardia Civil enarbolando la bandera y con mensajes de "Viva España, viva el Rey, viva la Guardia Civil".

Felicidades a la @guardiacivil en en el día de su Patrona y felicidades a todas nuestras Pilares . Hoy es un día para sentirnos muy orgullosos de nuestra Patria #España y de la bandera que nos une a todos los Españoles #EspañaEnTuBalcón #DiaDeLaFiestaNacional pic.twitter.com/J3p3qKD3jH — Ana Madrazo Diaz (@anamadrazo61) 12 de octubre de 2018

Acompañamos a la @guardiacivil en la celebración en #Guadalajara de su patrona, Ntra Sra la Virgen del Pilar. Uno nuestra bandera de España y la de la Benemérita. Viva España! Viva el Rey! Viva la Guardia Civil! 🇪🇸 #12DeOctubre #GuardiaCivil #EspañaEnTuBalcon pic.twitter.com/axTWTeYtC4 — Antonio Román (@AntonioRomanJ) 12 de octubre de 2018