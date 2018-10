La tensión política se traslada al desfile del 12-O: pitadas y gritos de "fuera, fuera" a Pedro Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha estrenado en el desfile militar del 12 de octubre. Una sonora pitada y gritos de "fuera, fuera" han recibido al presidente nada más bajarse del coche, al llegar al evento. Entre esos abucheos, también se ha colado alguna petición para que convoque ya elecciones. Una vez que ha llegado a la tribuna, tras escuchar el himno de España junto a la familia real en el Paseo de la Castella, el público ha insistido en corear "elecciones".

Desde primera hora de la mañana, familias y ciudadanos han acudido al Paseo de la Castellana de Madrid para asistir en primera fila en este evento. La mayor parte engalanados con la bandera de España y, también cumpliendo lo previsto, aplaudiendo después de que sonase el himno nacional. A diferencia del presidente del Gobierno, la familia real ha sido recibida entre aplausos y con gritos de "Viva España".

Esta edición del evento se celebra en un contexto político muy diferente al de hace un año, que coincidió con la crisis catalana. La foto protocolaria que se realiza anualmente mientras las autoridades escuchan el himno nacional también ha sido muy diferente en la tribuna. De ella han desaparecido Cristina Cifuentes, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. De esa imagen solo mantiene el cargo la alcaldesa Manuela Carmena. Junto a ella y a la familia real, este año han posado la ministra actual, Margarita Robles, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y Sánchez.

Robles ha sido la primera en recibir pitadas por parte del público. Al entrar al recinto del desfile junto a la ministra Meritxel Batet se han producido las primeras pitadas. Desde primera hora las cuentas oficiales de Twitter de los ministerios y del Ejecutivo han celebrado esta jornada bajo el hashtag #SomosEspaña.

La amenaza constante de lluvia a lo largo de la mañana ha provocado que se cancele el desfile aéreo. En el terrestre, desde el Ministerio de Defensa ha intentado que las mujeres tengas más visibilidad, a modo de homenaje por el 30 aniversario de su incorporación a las Fuerzas Armadas. Actualmente, el personal femenino solo representa el 12% del total de profesionales de las Fuerzas Armadas. Entre los destacamentos que han desfilado, los legionarios han sido uno de los más vitoreados y aplaudidos.

Según los datos facilitados por el Estado Mayor de la Defensa el coste estimado del desfile del Día de la Fiesta Nacional asciende a 423.729 euros. A esto habría que sumarle los 200.539 euros del coste de las gradas y tribunas. En esta edición el presupuesto no se ha visto muy afectado en comparación con el año pasado, en el que se destinó 670.000 euros a este evento.

En este evento participarán 4.000 militares de los tres Ejércitos y 152 vehículos, además de efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, Protección Civil y Salvamento Marítimo. El acto ha estado presidido por los reyes, acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes del Congreso y del Senado, ministros y autoridades militares, autonómicas y locales.

El desfile ha comenzado en la Plaza de Cuzco a las 11 de la mañana. Desde este enclave, las diferentes unidades recorrerán los más de 2 kilómetros de los que consta el itinerario y que concluirá en la Plaza de San Juan de la Cruz.

Asistentes al desfile a la altura del Edificio Europa Alejandro Navarro Bustamante

Ricardo Martínez, uno de los asistentes, que se encontraba cerca de la tribuna de autoridades ha explicado a eldiario.es que es la primera vez que viene a ver el desfile. "Me parece espectacular y emocionante. Es más emocionante verlo aquí que en la televisión. Me hubiese gustado verlo al lado del rey". Este ingeniero asegura que no es uno de los asistentes que ha optado por gritar al presidente del Gobierno porque "no creo que sea el lugar". "Aunque la gente que lo ha hecho es libre y me parece bien", ha reseñado.