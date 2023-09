Aguirre no ve machismo en las palabras de Guerra sobre Yolanda Díaz y carga contra Sánchez: “Vamos camino de Hugo Chávez”

“Sé que me va a decir usted que esto es un disparate”, anticipó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en una entrevista con Gemma Nierga. Pero eso no la frenó: “Estamos camino de Hugo Chávez”. La tesis de la exdirigente del PP es que Pedro Sánchez se ha puesto “al frente del procés y como ha quitado el delito de sedición y ha indultado a los demás, ahora viene el cambio de régimen”.

A raíz de las declaraciones machistas de Alfonso Guerra sobre el tiempo que pasa en la peluquería Yolanda Díaz, Aguirre ha reconocido que las mujeres sufren comentarios sobre su aspecto físico que los hombres no reciben: “Qué le vamos a hacer. No me produce nada más que la sensación de que sigue pasando”. Pero lo ha enmarcado en un “chistecito” que no calificaría como “machismo”: “Yo no le llamo a eso machismo, porque ahora han llegado a decir que que te llamen guapa por la calle es acoso y si te sientes ofendida puedes ir a los tribunales. Creo que el señor Guerra pues a lo mejor no debería haber dicho eso”.

Aguirre se ha sumado a las tesis de la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso de que el caso Rubiales es una cortina de humo para que no se hable de “Puigdemont y del cambio de régimen que estamos haciendo en España”. “Lo que me parece de verdad importante es lo que está pasando en España después de lo que ha dicho el señor Sánchez en la ONU. Vamos directos a Venezuela. Llamar conflicto político a lo que es una aspiración política que no cabe dentro de la ley... si lo llamamos conflicto y decimos que no tiene que ser juzgado, pues usted dirá. Los asesinatos de ETA querían la independencia del País Vasco, una aspiración política que no cabe dentro de la ley. Pues lo mismo ”.

Además, considera que sería preferible que la portavoz parlamentaria del PP fuera Cayetana Álvarez de Toledo en lugar de Cuca Gamarra, que lo haría “mucho mejor”. Sobre Feijóo, ha dicho que es un líder que en el PP acogieron “como agua de mayo” en un “momento muy difícil”: “Fui una de las personas que más apoyó a Casado, pero no sé si por la influencia del secretario general [Teodoro García Egea] o lo que fuera, se decidieron a decir mentiras en contra de Ayuso y contárselas a los periodistas”. ¿Qué errores cometió Feijóo para no conseguir la mayoría para gobernar? “Fiarse de las encuestas”, ha respondido Aguirre, porque “hay que fiarse de la gente en la calle”.

La expresidenta madrileña ha tenido buenas palabras para Ayuso: “Consiguió una mayoría absoluta liderando a los madrileños, teniendo un comportamiento modelo a nivel internacional para todo el mundo en la pandemia y hablando con toda claridad”.