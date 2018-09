La autora del ensayo 'Cómo asesinar a tu marido', sospechosa de matar a su marido

La autora de un ensayo llamado 'Cómo asesinar a tu marido' fue detenida el 5 de septiembre como principal sospechosa de haber matado a su marido. Aunque pueda parecer una broma, se trata de una situación real que se ha dado en Portland (EEUU). La arrestada es Nancy C. Brophy, que en 2011 escribió el texto con ese título, y que siete años después está en la cárcel a la espera de juicio tras ser acusada por la Policía de matar a su pareja, Daniel Brophy.

Como informa The Washington Post, Nancy Brophy anunció a sus amigos de Facebook el 2 de junio que su marido había fallecido. En un texto en el que decía sentirse "abrumada", anunciaba que Daniel Brophy. chef de profesión, había sido asesinado. Tres meses después, la policía de Portland cree que la que acabó con su vida fue ella. La víctima fue tiroteada en su lugar de trabajo, el Instituto Culinario de Oregon, donde las maniobras de reanimación fueron inútiles.

Según la policía, Brophy mató a su marido con una pistola sin tener licencia, por lo que al cargo de asesinato se suma el de tenencia ilícita de armas. Actualmente, se encuentra en prisión después de que el juez ordenase que permaneciese encerrada sin posibilidad de fianza. Ella no ha admitido los cargos, y su abogado no ha hecho declaraciones.

En su ensayo, que ella se autoeditó para lanzarlo en formato libro, Nancy Brophy contaba cómo llevar un cabo un crimen perfecto para salir airosa del asesinato de un marido. Pero ella aseguraba que no se veía capaz de matar a alguien porque no quería tener "sangre y restos cerebrales en mis paredes" o "recordar mentiras". "Me parece más fácil desear la muerte que matar a alguien", escribió también.

Nancy Brophy escribió otros ensayos que publicó en Internet, como El policía equivocado, El marido equivocado y El hermano equivocado. Además, en varios de sus posts de Facebook solía lanzar elogios a su marido Daniel.

Tras conocerse la detención de su nuera, ña madre de la víctima, Karen Brophy, declaró a The Oregonian que la familia estaba "en absoluto shock" y que no harían más declaraciones.