El trauma que cambió a Will Smith: "A los 9 años vi a mi padre golpear a mi madre, la vi escupir sangre"

El próximo 9 de noviembre llega a las librerías ‘Will’, las memorias del actor Will Smith. Lejos de los brillos y los fastos de Hollywood, el relato contiene pasajes que muestran una infancia y una vida familiar marcada por la violencia machista de su padre, William Carroll Smith, y también por la culpa de un niño que quedó paralizado trasuna experiencia traumática.

"Cuando tenía nueve años, vi a mi padre dar un puñetazo a mi madre en un lado de la cabeza. Un golpe tan fuerte que se desplomó. La vi escupir sangre. Ese momento, en ese dormitorio, es el que probablemente ha definido más que cualquier otro quién soy", relata el intérprete, de 53 años, en uno de los fragmentos publicados en exclusiva por la revista 'People'. Dos años ha tardado Smith, junto al escritor Mark Manson, en culminar ese relato cuyo título es un juego de palabras entre el nombre del actor y la palabra 'testamento' en inglés (will).

En los fragmentos difundidos este jueves, se cuenta cómo el hecho de quedar paralizado por aquella vivencia, de no haber actuado en aquel momento en defensa de su madre, le generó un sentimiento de culpa que le ha acompañado durante toda su carrera: "En todo lo que he hecho desde entonces –los premios y reconocimientos, los focos y la atención, los personajes y las risas–, siempre ha habido una sutil concatenación de disculpas hacia mi madre por mi inacción aquel día. Por haberle fallado en ese momento. Por no haberme enfrentado a mi padre. Por ser un cobarde".

Lo que se entiende como ‘Will Smith’ es un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado, una construcción diseñada para protegerme, para esconderme del mundo: para ocultar al cobarde

La madre del actor Caroline Bright se separó de su marido cuando Will y sus tres hermanos todavía eran adolescentes. El divorcio se consumó en el año 2000. Smith repasa además los últimos momentos de vida de su padre, fallecido por un cáncer en 2016 y con el que nunca rompió su relación. Cuenta cómo incluso se le pasó por la cabeza matarlo entonces, en venganza por aquella agresión presenciada en la infancia.

La tentación de matar al padre

"Una noche, mientras lo llevaba con cuidado desde su habitación al baño, surgió en mí un pensamiento oscuro. El tramo entre las dos habitaciones pasa junto a la escalera. De niño siempre me había dicho que algún día vengaría a mi madre, que cuando fuera lo suficientemente grande y fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría (…) Me detuve en la parte de arriba de la escalera. Podía empujar a mi padre y salirme fácilmente con la mía. Me venían a la mente décadas de dolor, rabia y resentimiento. Negué con la cabeza y llevé a papá en silla de ruedas al baño".

Todas estas vivencias han marcado la carrera del intérprete: "Lo que se entiende como ‘Will Smith’, el rapero aniquilador de alienígenas, la estrella de cine más grande que la vida es, en gran medida, es un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado, una construcción diseñada para protegerme, para esconderme del mundo: para ocultar al cobarde".

"Nada de lo que puedas recibir del mundo material va a traerte la paz interior o la realización. Al final no va a importar ni un poquito cómo de bien has sido amado. Sólo en función de cómo has amado tú a los demás vas a conseguir esa sonrisa”, concluye.