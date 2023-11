El liberal 'The Economist' defiende a Sánchez: “No es el estafador amoral y ávido de poder que describen sus oponentes”

El semanario británico The Economist, la biblia liberal desde hace más de 180 años, ha salido en defensa del presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez. “No es el estafador amoral y ávido de poder que describen sus oponentes conservadores”, señala. Un artículo editorial en el que esta publicación resume los últimos acontecimientos y recoge todas las críticas volcadas por el PP, Vox, jueces conservadores y Aznar contra Sánchez por haber pactado con Junts la ley de amnistía.

Los críticos, dice The Economist, “no se arriesgan a quedarse cortos”: “Su furia es tan intensa porque la continuidad en el poder del señor Sánchez (...) parece ahora asegurada. Queda por ver si el conflicto de Cataluña se estabiliza realmente”.

El semanario recuerda, además, que la “lista de deseos” de Carles Puigdemont, líder de Junts, “era inicialmente más larga”: “Exigía un mediador internacional que supervisara las promesas hechas y cumplidas. El Gobierno de Madrid rechaza la idea de que alguien arbitre entre las dos partes como si tuvieran el mismo estatus. El acuerdo político sólo menciona un vago ‘mecanismo’ en lugar de un mediador”.

Integridad territorial preservada

También señala el semanario liberal cómo la integridad territorial de España queda preservada, habiendo doblegado así una pretensión inicial de los independentistas: “La Constitución española insiste rotundamente en la inviolabilidad de la integridad territorial de España. (...) Declarar que la Constitución no tiene importancia es algo que ningún presidente del Gobierno español podría hacer, y en el acuerdo no se menciona esta exigencia del señor Puigdemont”.

El tono de The Economist contrasta con la virulencia de la prensa autodenominada ‘liberal’ en España. El semanario británico, no obstante, no apoya explícitamente la maniobra de Sánchez: “La amnistía que ahora ofrece –y a la que en su día se opuso– puede ser fácilmente retratada como un acuerdo sucio para su beneficio personal. Incluso muchos socialistas se sienten incómodos con ella”.

El pasado lunes, otra cabecera de referencia en la órbita liberal y conservadora, el periódico británico Financial Times, sí apoyó explícitamente la amnistía. “Es una política conveniente para Pedro Sánchez, pero también es la decisión correcta para Catalunya y para España”. Con esta idea central, el texto subrayaba la importancia del diálogo político para superar la “fractura social creada en torno al independentismo”: “El problema nunca se resolverá únicamente mediante la actuación de fiscales y tribunales”.