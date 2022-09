El líder de Vox en Murcia reproduce un audio de Ortega Smith en la Asamblea para probar su tesis del cambio climático

El concejal y portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, ha acusado este jueves a Vox de mentir e “inventarse datos” sobre el cambio climático después de que el líder de la formación ultraderechista en la región, José Ángel Antelo, utilizase un audio de Javier Ortega Smith en la Asamblea para demostrar la veracidad sobre que España “es uno de los países de la Unión Europea con menor consumo energético por hogar”.

En esa grabación Ortega Smith, secretario general de Vox, asegura que la fuente de esos datos es la Unión Europea, pero el partido no ha presentado ningún informe al respecto ni datos concretos que avalen esa información.

“Esto describe muy bien lo que suelen hacer: Vox se inventa los datos, le cuestiono los datos, me 'demuestra' la veracidad de los datos poniendo un audio de Ortega Smith diciendo lo mismo que él. Le pongo un audio mío (no he podido resistirme)”, ha escrito el concejal de Podemos en su perfil de Twitter.

pic.twitter.com/kAh9vCKcSH — Ginés Ruiz Maciá (@GinesRuizMacia) 29 de septiembre de 2022

En el audio Ortega Smith dice que “China y EEUU contaminan mucho más” y que “España es uno de los países de la UE con menor consumo energético por hogar, y por tanto, con mayor eficiencia en el consumo”, para después añadir que esos datos los ha proporcionado la propia Unión Europea.

Antelo, sin embargo, no aporta más información en la Asamblea y solo reproduce esa grabación a través de su móvil. “Sus datos no me han convencido mucho”, le ha dicho Ruiz Maciá con ironía, “aunque también le digo que estoy un poco cerrado con sus ideas”, ha continuado entre risas.