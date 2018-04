El baño machista del hotel búlgaro en el que se alojan los líderes de la UE

Bulgaria es actualmente el país de referencia en la Unión Europea. Desde enero, ostenta la presidencia rotatoria de la UE, la cual ocupará hasta el próximo mes de julio, cuando pase el testigo a Austria. Pero los búlgaros parecen estar muy lejos de fomentar la igualdad. El mejor ejemplo está en uno de los baños para hombres del hotel en el que se se alojarán los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para la cumbre europea que se celebra en Sofía. Un lavabo con la forma de unos labios con los que se ha identificado históricamente a las mujeres.

Este aseo machista está en el hotel Marinela, un espacio de cinco estrellas destinado a los invitados de la cumbre, que se celebrará el próximo 17 de mayo. La fotografía fue tomada por el periodista búlgaro Georgi Gotev, un histórico de la información comunitaria. Una imagen que contrasta con el impulso de la lucha feminista y con las protestas en varios ciudades europeas por la sentencia contra 'la manada' en España.

Marinela hotel in Sofia is where the official guests of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU @EU2018BG are accommodated. This is a photo from the men's room pic.twitter.com/Xs2HUBxRWl