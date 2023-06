El PP monta su 'verano azul' en una 'playa' madrileña y el PSOE saca la foto de Feijóo con un narco

Arena de playa, sombrillas y un fondo azul marcado por el color del mar. En este escenario ha presentado el portavoz del PP, Borja Sémper, la campaña electoral de su partido de cara al 23J. No se han ido a Baleares, donde el PP explora su acuerdo con Vox, o la València, donde ya se ha cerrado esta alianza con la extrema derecha. Lo ha presentado en un recinto deportivo en Madrid. El 'aquí no hay playa' no ha frenado al partido de hacerse fotos en un ambiente costero.

El PP se ha servido de la mítica serie 'Verano azul' (1981-1982) para establecer el marco de su campaña. Suena su icónico silbido con la banda sonora de la cabecera del programa de TVE. Sombrillas azules, mar azul... todo azul para establecer una metáfora del mapa electoral que aspira a pintar el partido tras el 23J.

El escenario elegido ha sido el antiguo Parque Sindical de Madrid, ahora Parque Deportivo Puerta de Hierro. “Bienvenidos al verano azul”, ha empezado su intervención Sémper. “Las campañas se pueden afrontar de muchas maneras, pero lo resumo en dos: se puede afrontar agitando el miedo, con agresividad, o se pueden afrontar generando ilusión y una sonrisa”, ha asegurado. “Se puede hablar de las cosas serias y las cosas importantes de una manera amable”, ha añadido.

El partido ha publicado al mismo tiempo un video de precampaña en el que alude a este “verano azul”. “Llega el verano que todos estamos esperando”, han señalado en el vídeo publicado en redes sociales. “España se merece un verano azul”, incide el vídeo. “El verano es alegría, es ilusión, es fiesta. Vamos a adaptar la campaña a este contexto”, ha asegurado Sémper durante la presentación.

La publicación ha sido rápidamente respondida por el PSOE madrileño. La formación autonómica ha recordado el viaje en barco de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. Aquellas fotos provocaron un escándalo político hace una década y las redes las recuperan recurrentemente.