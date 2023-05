Teresa Ribera desmonta los bulos de Vox sobre la sequía y los embalses: “Si hubiera un detector de mentiras, se rompería”

No. El Gobierno no ha destruido cientos de presas y embalses. Y sí, el cambio climático agrava los problemas de sequía. El negacionismo climático se vuelve a colar en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados con Vox y la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, responde a los bulos de la ultraderecha: “Si hubiera un detector de mentiras en esta sala, se rompería”, ha afirmado la ministra.

Una vez más, el partido de Santiago Abascal se hace eco de los bulos contra el Gobierno y este miércoles pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso por qué el Gobierno está “destruyendo cientos de presas y azudes” y que por qué “no crea y mejora las infraestructuras hídricas necesarias para combatir la sequía”. De nuevo, el grupo desliza su negacionismo climático: “Dicen que el cambio climático va a hacer del agua un recurso escaso, pero luego destruyen todos los almacenamientos”.

No se destruyen presas

El problema, ha indicado Ribera, es que “todavía no han aprendido la diferencia entre azudes y embalses de almacenamiento para abastecimiento”. Es decir, entre aquellas infraestructuras de “garantía de suministro” de agua o “prevención de riadas” con “pequeños obstáculos” presentes en los ríos, como los azudes.

Como ya contó elDiario.es, este desmantelamiento de obstáculos sigue los criterios de la Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad y busca destruir barreras obsoletas, abandonadas y en desuso. Así que no, no se destruyen grandes embalses ni presas, como asegura el partido de extrema derecha, sino que se trata de recuperar los ecosistemas y la salud de los ríos. La ministra ha avisado de que existe una serie de normas europeas que tienen que ver no solo con “la cantidad de agua, sino también con la calidad y el modo en que se deben gestionar los ríos”: “Hay una serie de planes hidrológicos aprobados en el mes de febrero que recogen todas sus preocupaciones, incluidas las inversiones en infraestructuras”, ha añadido.

En la réplica, el diputado de Vox ha insistido en el bulo de la destrucción de embalses y ha nombrado uno en concreto: la presa de Valdecaballeros, en Badajoz. “La presa de Valdecaballeros no almacena agua”, ha aclarado la ministra. La presa se hizo para abastecer a la central nuclear que finalmente no llegó a ser puesta en funcionamiento. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ya dijo que su derribo no repercutiría sobre el abastecimiento de agua de las dos poblaciones cercanas. “Si hubiera un detector de mentiras en esta sala, se rompería”, ha añadido la vicepresidenta tercera.

El cambio climático es real

La intervención de Vox mantiene como telón de fondo el negacionismo climático, que en otras ocasiones el partido ha mostrado abiertamente. Hace ya unas semanas, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, animaba a estudiantes de instituto a cuestionar “si el CO2 es o no un gas contaminante”, y los dirigentes del partido arropaban sus declaraciones contraviniendo la evidencia científica.

“Para poder tomarse en serio la reacción a la sequía, ustedes deben entender que el cambio climático es real, basta ya de negacionismo”, avisaba este miércoles Ribera, que explicaba que el aumento de las temperaturas debido al sobrecalentamiento global “tiene consecuencias sobre el régimen de lluvias” y la sequía, una situación que ya viven los agricultores en España.

Países como Marruecos, Portugal y España viven esta realidad como por “una reducción drástica de las lluvias”, ha recordado Ribera. “Obviarlo y mirar para otro lado es ponerse una venda en los ojos extraordinariamente peligrosa, precisamente para los agricultores”.

Este mismo miércoles el Ejecutivo ha anunciado la convocatoria extraordinaria de un Consejo de Ministros este jueves para abordar medidas urgentes contra la falta de agua.