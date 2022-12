Vox y medios afines se inventan el bulo xenófobo de que un magrebí atacó el Belén de Calahorra

La semana pasada un bulo comenzó a propagarse por redes sociales: “Detienen a un magrebí por destrozar a martillazos el belén municipal en Calahorra, La Rioja”. Esa invención fue rápidamente amplificada por destacados miembros del partido xenófobo de ultraderecha Vox, como Hermann Tertsch o Víctor Sánchez del Real, y por medios afines, como EDATV, Mediterráneo Digital o Caso Aislado. Desde el día 16 el bulo fue desmentido por el Ayuntamiento de Calahorra, pero todavía sigue propalándose en cuentas de ultraderecha.

El éxito de la difusión de esta mentira también es atribuible al streamer Wallstreet Wolverine y al político francés de ultraderecha Gilbert Collard.

El pasado día 16, la propia alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido (PSOE) publicó el siguiente mensaje en su perfil de la red social Twitter: “Como la xenofobia y el racismo nubla mucho las mentes. Por aclarar. NO, quien ha dañado el belén de Calahorra no se ajusta a los perfiles que se imaginan algunas mentes enfermas de odio que aprovechan cualquier ocasión para sembrar su rencor. NO a la xenofobia”.

En otro mensaje posterior, la alcaldesa recuerda que la persona detenida tiene un “amplio historial vinculado a las drogas”. Y añade: “Que haya cientos, miles de racistas mintiendo y diciendo que es extranjero para sembrar y alentar la xenofobia es repugnante”.

Un día después, y visto el crecimiento del bulo, también la cuenta oficial del Ayuntamiento incidía en este desmentido: “Ante los comentarios en redes sociales que afirman que la persona que atacó el belén es de origen magrebí, desmentimos dicha información. Es de Calahorra, español y de raza blanca”.

Ante los comentarios en redes sociales que afirman que la persona que atacó el belén es de origen magrebí, desmentimos dicha información. Es de Calahorra, español y de raza blanca. — Ayuntamiento de Calahorra (@aytocalahorra) 17 de diciembre de 2022

Jesús y el islam

Para los musulmanes Jesús de Nazaret es uno de los mensajeros enviados por Dios. Es el penúltimo mesías. En El Corán se dice de él que nació de una mujer virgen. El relato es muy próximo al del Evangelio de San Lucas. Para ser buen musulmán, junto con el resto de profetas de Alá, se debe creer en Jesús.