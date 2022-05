Pensión no contributiva 2022: ¿Qué es y cuáles son sus requisitos?

Para acceder a una pensión de jubilación contributiva en España es necesario cumplir unos requisitos claves de cotización. Por ejemplo, en el caso de la pensión de jubilación, se requiere de una cotización mínima de 15 años. Sin embargo, las personas que no han cotizado lo suficiente, pueden acceder a las conocidas como pensiones no contributivas.

Las pensiones contributivas son un tipo de prestaciones de invalidez o jubilación destinadas a las personas que no han cotizado lo suficiente durante su vida laboral. Además, deben acreditar que no cuentan con los recursos económicos suficientes para las actividades básicas de la vida.

En este sentido, las pensiones no contributivas no se generan por las cotizaciones del trabajador durante su vida laboral; si no que se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado mediante transferencias de crédito al de la Seguridad Social.

Requisitos de las pensiones no contributivas

Para poder ser beneficiario de una pensión no contributiva, es necesario cumplir unos requisitos específicos de carencia de rentas. Igualmente, en función de si se trata de una pensión de invalidez o pensión de jubilación, se requieren de una condiciones concretas.

En el caso de la jubilación, para acceder a la pensión no contributiva, es necesario tener 65 años o más. Además, se debe residir actualmente en territorio español, y haberlo hecho durante diez años en el periodo desde los 16 años hasta el devengo de la pensión; siendo dos de esos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

Por su parte, en el caso de invalidez, es preciso acreditar un grado de incapacidad igual o superior al 65% y tener entre 18 y 65 años de edad. Igualmente, también se requiere residir actualmente en territorio español y haberlo hecho durante un periodo de al menos cinco años; siendo dos de esos años inmediatamente anteriores.

Así, los profesionales de 'Bankinter' explican que “la cuantía individual de la pensión se calcula en función de las rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia, pero no pueden ser inferior a la mínima del 25%, ni superior a la íntegra”.

Si bien, en caso de pensionistas de invalidez no contributiva con grado de discapacidad igual o superior al 75%, y que acrediten la necesidad de ayuda de tercera persona para los actos esenciales de la vida; podrán optar a un complemento del 50% en dicha prestación.

Hay que tener claro que el Gobierno de España ha aprobado para este año 2022 un aumento del 3% en las cuantías de las pensiones no contributivas. Así, en función de esta medida, las cuantías a percibir quedan de la siguiente forma:

Íntegra: 421, 40 euros al mes | 5.899. 60 euros al año.

Mínima 25%: 105,35 euros al mes | 1.474, 35 euros al año.

Íntegra más incremento del 50%: 632, 10 euros al mes | 8.849,40 euros al año.

Finalmente, hay que tener en cuenta que si dentro de una misma familia conviven varios beneficiarios de una pensión no contributiva, la cuantía individual es de 5.014 euros al año si hay dos beneficiarios; y 4.719,68 euros si hay tres beneficiarios.