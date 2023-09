Antonio Muñoz, exalcalde de Sevilla: “Sánchez me dijo que ganar la Alcaldía en 2027 me dará el doble de satisfacción”

“Yo me considero un activo del partido, creo que era un muy buen candidato y creo que hice una muy buena gestión en el año y medio que estuve de alcalde”. En la primera entrevista que concede tras perder la Alcaldía hispalense el pasado 28 de mayo, el socialista Antonio Muñoz (La Rinconada, 1959) se declara de nuevo “tremendamente ilusionado” y dispara por tierra, mar y aire contra el actual regidor, José Luis Sanz (PP), al que acusa de “citar más a Pedro Sánchez que a Sevilla”. “Me está defraudando mucho como alcalde”, asegura, al tiempo que le acusa de “renunciar a una Sevilla que en el futuro pueda pisar fuerte en Europa”.

¿Ha pasado ya el luto tras dejar de ser alcalde?

Indudablemente, el no ganar las elecciones supuso un mazazo inesperado y por tanto la recuperación anímica requería un tiempo que puedo decir que ya ha transcurrido. El verano me ha ayudado bastante a oxigenar la mente y a ver las cosas con mayor objetividad, y en este momento me siento tremendamente ilusionado para desarrollar un trabajo de oposición constructiva y recuperar la Alcaldía en 2027.

¿Barajó la posibilidad de dejar el Ayuntamiento?

En los primeros momentos es normal que después de un resultado inesperado, que no era lo que el termómetro de la calle me anunciaba que iba a ocurrir, pues uno baraja todas las posibilidades y una de ellas fue abandonar el Ayuntamiento. Pero hay un principio muy sabio que es no tomar las grandes decisiones en caliente, había que dejar enfriar las cosas para, con una mayor objetividad, tomar la decisión adecuada. Y la decisión adecuada era permanecer en el Ayuntamiento por dos factores fundamentales: primero, porque me siento tremendamente respaldado por mi organización política, desde Ferraz hasta Luis Montoto, pasando por San Vicente, me consideran un activo del partido en Sevilla. Si me hubiera encontrado reproches en mi partido, habría sido el primero en irme. Y en segundo lugar, por el apoyo y el cariño que estoy recibiendo de gente anónima por la calle. Eso para mí ha sido crucial, fundamental.

¿No se considera entonces políticamente amortizado pese a haber perdido la Alcaldía?

No, no me considero amortizado, pero quizás es una pregunta que deberían de responder los ciudadanos. Creo que la gente en términos generales guarda un recuerdo ilusionante del año y medio que estuve como alcalde, porque no en vano en ese año y medio en Sevilla sucedieron muchísimas cosas.

Si la gente tiene ese recuerdo, ¿por qué no ganó entonces las elecciones?

Bueno, siempre se ha dicho que en las elecciones municipales se vota a la persona por encima de las siglas, pero el PP logró hacer una campaña en la que le dio protagonismo a muchísimos asuntos que tenían que ver poco con Sevilla. Y eso, a la vista de los resultados, tengo que decir que caló a la hora de echar la papeleta en la urna, lo que es perfectamente compatible con el hecho de que la gente pueda tener un buen recuerdo de un alcalde que estaba en la calle, transversal, que estaba en todas las Sevillas posibles, y sobre todo un alcalde que ponía el interés general de la ciudad por encima de cuestiones partidistas.

Comenta que en las municipales se votó en clave nacional, pero luego hubo unas elecciones generales y el PSOE obtuvo mejores resultados, ¿el fallo estuvo en el candidato, en usted?

Hay una frase de Nietzsche que dice que hablar de uno mismo es una manera de esconderse. Hablar de uno mismo siempre es complicado. Yo me considero un activo del partido, creo que era un muy buen candidato y creo que hice una muy buena gestión en el año y medio que estuve de alcalde, lideré muchísimos proyectos en tan poco espacio de tiempo. Estoy seguro de que si hubiera estado más tiempo como alcalde quizás los resultados habrían sido mejores porque la gente me habría conocido más.

Dice que cuenta con el respaldo del PSOE federal, ¿habló con Pedro Sánchez de la pérdida de la Alcaldía?

Sí, tuve una conversación con Pedro Sánchez en la que me manifestó dos cuestiones: que estaba muy orgulloso del trabajo que había hecho como alcalde en Sevilla y que ganar la Alcaldía en 2027 me dará el doble de satisfacción.

A propósito de Sánchez, ¿respalda que pueda haber una amnistía en Cataluña?

Lo que tengo claro es que no podemos hablar de una ley de amnistía que no sabemos todavía ni su alcance ni su contenido, de hecho ni si va a haber propiamente una ley de amnistía. Lo que es evidente, y me parece loable, es que Pedro Sánchez tiene que intentar resolver el problema catalán dentro del marco constitucional. Defender el interés general de España significa resolver el problema catalán, garantizar la convivencia de los distintos pueblos que configuran el Estado español. Ya lo iremos viendo, pero desde luego esta cuestión como no se resuelve es permaneciendo impasible y cruzados de brazos, que es la estrategia del PP. Repito, dentro del marco constitucional y defendiendo el interés general, pero hay que mover ficha.

Veo con pena cómo la agenda de José Luis Sanz se llena de anécdotas, de temas domésticos sin ilusión y renuncia totalmente a una Sevilla que pueda pisar fuerte en el futuro en el contexto europeo

Volviendo a lo local, ¿le molesta quedar como el alcalde más efímero de la historia de Sevilla?

No, porque creo que la gestión hay que valorarla, hay que hablar en función de los logros que se hayan conseguido para la ciudad. Y yo puedo hablar de la Agencia Espacial Española, de la financiación del Metro, de desbloquear la parálisis de la SE-40, de poner en marcha el estudio entre el aeropuerto y Santa Justa, de activar y multiplicar la agenda cultural de enero a diciembre, de albergar grandes eventos y grandes congresos, de haber reactivado la política de vivienda, de hacer del Ayuntamiento un referente en políticas de igualdad o derechos Lgtbi, de reorientar los presupuestos para la lucha contra el cambio climático… Ahora veo con pena cómo la agenda de José Luis Sanz se llena de anécdotas, de temas domésticos sin ilusión y renuncia totalmente a una Sevilla que pueda pisar fuerte en el futuro en el contexto europeo.

¿Haber sido alcalde le limita para liderar la oposición?

No, no me invalida, ni muchísimo menos, sobre todo porque al actual gobierno municipal le hemos dejado el frigorífico lleno de grandes y de pequeños proyectos, y pongo un pequeño ejemplo actual como es el Bono Sevilla para comprar en comercios, que ahora escuchas al delegado de Economía y está exultante. Es una satisfacción, pero echo de menos un poco más de honestidad política por parte del gobierno municipal a la hora de recordar que es una medida que dejamos encauzada.

¿El PP les puede sacar algún cadáver político del armario?

Rotundamente no. Cuando hay una sucesión en un gobierno indudablemente siempre hay proyectos o servicios que mejorar, la herencia de un gobierno a otro nunca es perfecta. No hay ningún muerto, lo que hay sencillamente son ámbitos de la prestación de los servicios públicos que son mejorables. Y yo entiendo que es donde se tiene que centrar la acción de gobierno, no tanto en desmontar y deshacer proyectos que estaban funcionando bien, no se entiende esa obsesión tan torpe del borrón y cuenta nueva. José Luis Sanz me está defraudando mucho como alcalde.

El PP les achaca una deuda de 14 millones de euros en la empresa Contursa, y denuncia que no actuaron en situaciones en las que sabían que la cosa estaba mal, como el teatro Lope de Vega o el ficus de la Encarnación.

Eso son mentiras, las cuentas de Contursa que se presentan en 2022 no dicen eso, y son cuentas auditadas y aprobadas. ¿De dónde sacan esa cantidad? Eso es sencillamente mentira. Además, conseguimos reducir la deuda bancaria del Ayuntamiento en más de 300 millones de euros, lo que creo que es aval de una buena gestión económica. Y con el Lope de Vega, es un edificio histórico que requiere intervenciones de mantenimiento todos los años, pero no hay ningún informe que diga que el teatro tiene que cerrarse. Ha habido una decisión frívola de no abrirlo, no hay ninguna razón objetiva. Les han temblado las piernas, como con todo lo relacionado con cultura. Son muchísimos indicios de que la política cultural heredada no les gusta, pero la política cultural no es de ningún gobierno, pertenece a los ciudadanos. Este gobierno del señor Sanz ama poco a la cultura, y cuando uno ama poco la cultura es que se quiere poco a sí mismo y quiere poco a los ciudadanos.

Reconozco que el objetivo de que Sevilla estuviera más limpia no lo alcancé en su totalidad y fue uno de los puntos más cuestionados de mi gestión, pero Sanz ha creado unas expectativas que no se van a cumplir

¿Sevilla está ahora más limpia que en su etapa? El alcalde dice que “un poquito” más.

Pues yo diría que no. La única decisión que han tomado en limpieza se llama un gerente que cobra 150.000 euros brutos anuales y que compagina el trabajo con la gerencia de Tussam. Por la información que tenemos de la mayoría de los barrios, a día de hoy Sevilla está más sucia. No es que esté un poquito más limpia, es que está más sucia.

¿La falta de limpieza fue su mayor error como alcalde?

Está claro que sí, reconozco que el objetivo de que Sevilla estuviera más limpia no lo alcancé en su totalidad y fue uno de los puntos más cuestionados de mi gestión, pero Sanz ha creado unas expectativas que no se van a cumplir: dijo que esto lo resolvía en tres meses, ya han pasado y Sevilla está más sucia.

¿Cómo espera que sea el presupuesto para 2024? Sanz asegura que va a ser votable por todos los partidos políticos porque estará descargado de ideología política.

En primer lugar, le recordaría al señor Sanz qué sería de su gestión en este momento si no estuvieran los presupuestos aprobados, que eso también forma parte de la herencia del anterior gobierno, a pesar de ser un año electoral. En segundo lugar, ¿qué significa unos presupuestos descargados de ideología? ¿Eso significa que el señor Sanz se va a sumar al negacionismo del cambio climático? ¿Que van a menguar en materia de igualdad porque niega la violencia machista? ¿Que van a torpedear la programación cultural, que debe ser libre, o que vamos a olvidarnos de la memoria democrática y de los barrios de actuación preferente? En todas esas cuestiones soy partidario de aplicar la ideología. Lo que además tienen que saber los sevillanos es que, al no tener mayoría para aprobar los presupuestos, el PP o se apoya en la extrema derecha o se apoya en el grupo socialista, e indudablemente vamos a pedir que todo eso se incluya.

¿Cree que Vox acabará entrando en el gobierno municipal?

Bueno, el debate público entre el señor Sanz y la señora Peláez [portavoz municipal de Vox] recuerda a una canción de Pimpinela, lanzándose reproches con si entran o no entran en el gobierno municipal. Lo único que puedo decir es que Sanz no está necesitando a Vox para aplicar políticas retrógradas que en otros ayuntamientos y comunidades autónomas las está haciendo un gobierno PP-Vox. Lo digo por memoria democrática, igualdad, una agenda cultural que está siendo saqueada y destrozada, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático… Con la derogación del Plan Respira se vuelve a una ciudad pensando más en los coches que en las personas, y eso se llama ir en sentido contrario de lo que demandan los tiempos. El señor Sanz representa a la derecha de la derecha dentro del PP.

Con el crecimiento de los pisos turísticos Sanz está tomando de su propia medicina y es un ejemplo de que Sevilla le viene grande, que no le gusta la ciudad que ha heredado y no sabe qué hacer con ella

¿La subida del precio del agua es por la dejadez del PSOE estos años, como denuncia el alcalde?

Sanz se tiene que dar cuenta de que es el alcalde y tiene que gobernar, que no puede estar de manera continua haciéndole oposición a la oposición, está continuamente citando a Pedro Sánchez, que lo cita más que a Sevilla, o mirando hacia atrás con reproches al anterior gobierno. Esa es una manera de esconder su falta de modelo de ciudad, está improvisando continuamente y nos hemos dado cuenta muy pronto de que no sabe qué hacer con Sevilla. Nosotros, desde luego, una subida del 20 o del 30% no la vamos a aceptar. Y lo que tiene que hacer es presentar ya su modelo de política fiscal, porque dijo que no iban a subir los impuestos y ahora nos encontramos con esta propuesta, y dijo que no iba a haber más pisos turísticos y hay más. Con el crecimiento de los pisos turísticos, Sanz está tomando de su propia medicina y es un ejemplo de que Sevilla le viene grande, que no le gusta la ciudad que ha heredado y no sabe qué hacer con ella.

Dígame algo positivo de José Luis Sanz como alcalde.

Bueno, pues quizás la principal virtud es que está rectificando en algunos casos cuando, fruto de la improvisación, ha tomado decisiones erróneas. Y que le ha dado continuidad al Bono Sevilla, una medida de apoyo al pequeño comercio de la ciudad, pensaba que no los iban a sacar por el simple hecho de que tenían el sello del gobierno socialista.

¿Qué es lo que más pena le ha dado no solucionar en su etapa?

Me hubiera gustado haber dejado resuelto un problema inmediato como son los cortes de luz en las barriadas periféricas.

¿Su recuerdo más feliz como alcalde?

Por la trascendencia que va a tener en la economía en el futuro, cuando el Consejo de Ministros eligió a Sevilla como sede de la Agencia Espacial.

Al haber sido alcalde, tarde o temprano su nombre estará en el callejero de la ciudad, ¿qué prefiere, calle, avenida o plaza?

Jejeje, no estoy en esa clave todavía, y además primero se la tienen que poner a Juan Espadas. Y a Zoido.