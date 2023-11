El Ayuntamiento de Sevilla aprueba las ayudas para estudios memorialistas con un mes de plazo para llevarlos a cabo

El pasado lunes, 27 de noviembre, se reunía la comisión técnica que tenía que adjudicar las ayudas que el Ayuntamiento de Sevilla concede para actuaciones de investigación, estudio y divulgación de la memoria histórica. Pero pese a que las cinco entidades que han presentado proyectos han conseguido alguna subvención, más de una ha anunciado ya que va a renunciar a este dinero. ¿El motivo? Pues que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre para acometer los proyectos que habían presentado, lo que consideran inasumible. Otras no arrojan todavía la toalla y primero van a reclamar al Consistorio una prórroga para poder acometerlos durante los primeros meses de 2024.

Entre estas entidades las hay que consideran que lo ocurrido es sólo un paso más en la errática trayectoria en materia de memoria histórica del nuevo equipo de gobierno de José Luis Sanz (PP), que desde el primer momento dejó claro que considera que estas competencias son “impropias” de los ayuntamientos, aunque garantizó que iba a mantener todo lo que ya estaba en marcha. En esta línea, desde el Consistorio se apunta que estas ayudas se han resuelto porque era un compromiso ya adquirido por el anterior gobierno, a la vez que se subraya que el planteamiento es que son un complemento económico a una actividad que en teoría se debería estar desarrollando, por lo que entienden que han tenido desde el 1 de enero para ponerlas en marcha.

Las cinco organizaciones valoradas por la comisión técnica han recibido algún tipo de ayuda, porque había margen: la partida presupuestaria habilitada por el anterior Gobierno en el actual presupuesto municipal era de 40.000 euros, con un máximo de 8.000 euros por entidad. Esto no significa que todas reciban este máximo, porque depende de la puntuación que hayan obtenido, una decisión técnica que ahora debe refrendar definitivamente la comisión de gobierno local para concluir el procedimiento. Las beneficiarias son la asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, la asociación cultural Pantagruel, la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo (de CCOO), la Federación Local de entidades Vecinales de Sevilla y UGT.

Protesta contra la política memorialista municipal

En teoría, la validación final de las ayudas tendrá lugar este viernes, justo un día antes de la concentración que ha convocado el movimiento memorialista para denunciar la paralización de estas políticas en el Ayuntamiento de Sevilla. Con el lema ¡Alcalde no mientas! Cumple las leyes de memoria democrática, la iniciativa tiene el apoyo de los grupos municipales del PSOE y de Podemos-IU, además de los sindicatos CCOO, UGT y CGT. La protesta será a las 12 horas en la Plaza Nueva, y entre los reproches que se le hacen a José Luis Sanz están que no ha iniciado la exhumación de la fosa Monumento pese a que hay presupuesto, que ha dejado sin actividad la Oficina Municipal de Memoria Histórica y que ha anulado el dispositivo establecido para la recogida de muestras de ADN.

Desde las asociaciones que han recibido las ayudas se considera que es “una tomadura de pelo” dar un mes de plazo para realizar los proyectos, porque la práctica habitual es desarrollar las actividades si se cuenta con la subvención, negando así la versión municipal. Por eso, el primer paso va a ser reclamar una prórroga y, en caso negativo, renunciar a estos incentivos por la imposibilidad de desarrollar el trabajo a tiempo, lo que a su vez les llevaría a mostrar una actitud más beligerante contra el Consistorio.

Fuentes del Gobierno local, por su parte, avanzan que una prórroga genérica no se puede conceder, y que en todo caso se puede otorgar a la entidad que lo justifique debidamente. De paso, las asociaciones recuerdan que las ayudas se convocaron en marzo y que no fue hasta mayo que pudieron presentarse los proyectos. ¿Por qué entonces este retraso de tantos meses en la adjudicación definitiva, que las asociaciones no creen casual por mucho que en junio hubiese un cambio de gobierno? Aquí se esgrime que primero ha habido que afrontar otras prioridades precisamente por ese cambio de gobierno, y que después el Ayuntamiento hispalense estuvo casi un mes bloqueado por el hackeo informático que sufrió en septiembre.

La incertidumbre del presupuesto municipal

De paso, señalan fuentes municipales, que las ayudas de 2017, siendo alcalde el socialista Juan Espadas, se adjudicaron en enero de 2018 “y nadie acusó al Ayuntamiento de desmantelar las políticas de memoria democrática”. El problema, apostillan, es que “se quiere hacer política con la memoria democrática” por parte de partidos y entidades que creen que es una cuestión que solo les corresponde a ellos.

Precisamente, las políticas de memoria histórica son una de las incógnitas que encierran los próximos presupuestos municipales, que José Luis Sanz ha insistido en que no tienen “ideología”. Por ahora, se desconoce si incluirán partidas para mantener estas subvenciones para investigación y difusión o las exhumaciones en el cementerio de San Fernando (toca la fosa de Monumento tras cerrar este año la de Pico Reja), aunque el propio alcalde garantizaba su intención de “enjaretar” en las cuentas de 2024 las partidas que no se han gastado este año. Que al final haya inversión para estos proyectos o no dependerá de en quién se apoye el PP para sacar el presupuesto adelante, si en el PSOE (parece improbable un acercamiento a Podemos-IU) o en el partido de extrema derecha Vox.