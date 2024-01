La firma ligada al PP compró el solar del tanatorio de Mairena del Alcor cuatro días antes de tener la licencia de obras

La promotora Previpaz S.L., empresa familiar de un alto cargo del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa, adquirió la parcela del tanatorio privado de Mairena del Alcor (Sevilla) y obtuvo el permiso de obras del Ayuntamiento del PP en octubre de 2021, cuando el dirigente popular aún trabajaba para esta firma.

La promotora de la familia de Rodríguez Roa -miembro de la ejecutiva de Juanma Moreno y actual consejero de la RTVA- compró el solar del tanatorio privado sólo cuatro días antes de obtener la licencia de obras a través de una constructora que figura como una de sus “clientes” [Gesit S.L.], y que posteriormente le traspasó los derechos de explotación del centro funerario [en febrero de 2023].

Un mes después, en noviembre de 2021, fue el propio alcalde del municipio, el popular José Manuel López, quien puso la primera piedra del tanatorio privado, que hoy ya está construido a espera de inaugurarse.

El proyecto del tanatorio privado en Mairena del Alcor tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, desde que la promotora vinculada a un dirigente del PP solicita la licencia -en mayo de 2021- hasta que el Ayuntamiento gobernado por el PP se la concede en octubre de ese mismo año.

El proyecto del tanatorio público, en cambio, lleva siete años bloqueado –desde que el Pleno municipal aprobó el anteproyecto en 2016– y el actual alcalde aún no aclara por qué, tras un parón inicial que achaca a “problemas urbanísticos”, sigue parado en 2024. Y por qué en 2021 autorizó en tiempo récord la construcción de un tanatorio privado en un municipio de 24.000 habitantes que será competencia directa del tanatorio público si algún día llega a realizarse.

Compra de última hora

Detrás del tanatorio privado de Mairena del Alcor, un proyecto de 2,2 millones de euros, hay dos empresas que mantienen vínculos contractuales: la constructora Gesit S.L, que solicita y obtiene la licencia de obras al Ayuntamiento, y la promotora Previpaz S.L. que compra el solar donde irá ubicado el tanatorio antes de que su “cliente” obtenga el permiso para construir.

La promotora ligada a la familia de Rodríguez Roa compró el solar donde se ubica el centro funerario privado el 15 de octubre de 2021, según consta en el Registro de la propiedad al que ha tenido acceso este periódico. Cuatro días después, el 19 de octubre, el Ayuntamiento le otorga la licencia de obras y un mes después se pone la primera piedra.

El mismo solar -sito en el número 11 de la calle Camino del Chorrillo de Mairena- aparece desde el principio en el proyecto de construcción del tanatorio que la constructora Gesit presenta al Ayuntamiento, como consta en el expediente registrado ante la Gerencia de Urbanismo.

El permiso de obra para construir en ese solar es de mayo de 2021, cinco meses antes de que Previpaz comprase el terreno. De modo que la adquisición del solar en el que se había proyectado el tanatorio se adquiere al final del proceso de tramitación de la licencia. Concretamente, un día después de que la ingeniera técnico industrial y la arquitecta municipales emitiesen sendos informes favorables. Y cuatro días antes de que el alcalde popular firmase la licencia de obra mayor a la constructora Gesit S.L.

En ese momento, Gesit S.L. es la empresa promotora. Pero Previpaz S.L. compra la parcela y, dos días antes, abona la tasa que le requiere la Gerencia de Urbanismo como requisito previo a concederle la licencia. Esta redacción ha contactado con ambas empresas y ninguna ha querido hacer declaraciones.

Empresa ligada a un alto cargo del PP

Francisco Jesús Rodríguez Roa, responsable del área de Empresas en la ejecutiva regional del PP andaluz y consejero de la RTVA por designación de su partido, trabajó durante ocho años para esta empresa, confirma él mismo, hasta que se desvincula oficialmente el 28 de noviembre de 2022, de acuerdo con el Registro mercantil.

Rodríguez Roa trabajaba para Previpaz S.L. en octubre de 2021, cuando ésta adquiere el solar donde se ubica el tanatorio privado con licencia de obras del Ayuntamiento gobernado por su partido. El dirigente del PP confirmó a este periódico que, en su etapa como empleado de la promotora, “tuvo conocimiento” del proyecto del centro funerario de Mairena del Alcor, “como otros tantos”, apostilla. “No era mi área, por eso no aparezco en las imágenes de colocación de la primera piedra”, puntualiza al respecto, negando haber ostentado ningún cargo de responsabilidad dentro del organigrama de esta empresa.

Aun así, en el Registro mercantil figuraba como “apoderado” de Previpaz S.L. Y como su representante, firmó en 2022 un contrato de concesión del servicio de otro centro funerario en el municipio onubense de Ayamonte, entonces gobernado por el PSOE, también con la empresa de su familia, según ha podido constatar este periódico.

Un proyecto público parado durante 7 años

Los terrenos donde hoy se erige el tanatorio privado en Mairena del Alcor eran municipales hasta 2018, cuando el Ayuntamiento gobernado por el PP se los vende a otro empresario –José Manuel Pineda Álvarez– que figuró como número 6 en la candidatura del PP de El Viso del Alcor en las elecciones municipales del año pasado. El alcalde del municipio en ese momento era Ricardo Sánchez, hoy presidente del PP de Sevilla, que ha declinado explicar a este periódico su relación con Pineda. O por qué entre 2016 y 2019, siendo él regidor, el prometido y aprobado proyecto de un tanatorio público ni siquiera llegó a iniciarse.

En declaraciones a este periódico, el empresario Pineda admite que formó parte de la candidatura del PP de su pueblo en las municipales del año pasado, pero niega estar afiliado al partido de Juanma Moreno –“Ir en las listas no significa ser del partido”–. Pineda Álvarez ha declinado hablar sobre las operaciones comerciales que realizó su empresa con el Ayuntamiento mairenero del PP porque, dice, “son confidenciales”.

La escritura de compraventa por la cual Previpaz S.L. adquiere la parcela del tanatorio privado de Mairena del Alcor está firmada el 15 de octubre de 2021 en El Viso del Alcor, municipio vecino donde está la sede social de la empresa de Pineda.

En 2021, cuando tiene lugar la operación exprés de constructora, promotora y Ayuntamiento de Mairena del Alcor para impulsar un tanatorio privado en seis meses, el proyecto del tanatorio municipal junto al cementerio llevaba cinco años empantanado.

Dos años antes de colocar la primera piedra, en la campaña electoral de 2019, el entonces alcalde en funciones y candidato del PP, volvió a prometer que haría "efectiva la construcción del tanatorio municipal” y explicó que “no se había podido ejecutar aún porque cuando fuimos a licitar las obras nos encontramos con que había un problema de calificación urbanística que afectaba a toda la zona del cementerio”.

López ha reconocido a este periódico que su predecesor, el ex alcalde de Mairena del Alcor y hoy presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, aprobó el anteproyecto del tanatorio público sin saber que la superficie elegida para su construcción (“en el solar junto al cementerio de San José”) era “suelo rústico y no se podía urbanizar”.

Ese parón inicial, no obstante, no explica que siete años después el Ayuntamiento no haya avanzado el proyecto público, en ese solar o en otra ubicación del municipio (por ejemplo, el terreno municipal que se adjudicó en 2018 a un empresario cercano al PP de El Viso del Alcor, que terminó en manos de la promotora vinculada a otro alto cargo del PP, donde se ha terminado construyendo el tanatorio privado).

El actual alcalde insiste en que el proyecto de un centro público “no se ha desechado” y asegura que “se va a realizar”. Preguntado por este periódico, el actual equipo de gobierno no ha aclarado si en estos siete años se ha barajado una ubicación alternativa, una recalificación del citado solar o una “declaración de actuación de interés público” para poder urbanizar en el suelo rústico anexo al cementerio, donde se proyectó la obra inicial.