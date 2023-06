“Quiero vivir en un sitio bonito y poder salir a la calle sin peligro”: un colegio de Polígono Sur se manifiesta “por un barrio mejor”

“Yo he luchado mucho en mi juventud, y me emociona ver a los más pequeños así de movilizados, ojalá se les escuche y se les haga justicia”, comenta emocionado Manuel, un vecino que ha salido a su puerta a aplaudir a los alumnos del colegio mientras recorren las calles del barrio con su reivindicación.

Otros colegios de la zona, comercios, e incluso los bomberos, se han unido a estos aplausos cuando la marcha pasaba por delante de ellos. Marcha en la que se escuchaban gritos como “calles seguras y menos basura”, “menos desprecio, barrio limpio ya”, “no seas caradura, recoge tu basura” o “queremos vivir sin miedo”.

Los protagonistas han sido sin duda los niños y niñas del colegio, que han acudido todos a la manifestación, desde los más pequeños de infantil hasta los mayores de sexto de primaria. Pero no han sido los únicos que se han recorrido las calles del barrio, iban acompañados de prácticamente todo el profesorado y de muchos de sus familiares.

Exigen la limpieza y vigilancia de sus calles y estar a gusto y seguros en el lugar en el que viven, para ello, piden colaboración “a todos los vecinos, que cada uno aporte su granito de arena”, pero también, “a las instituciones, que nos escuchen ya y nos hagan caso de una vez”.

“Mi niña solo puede ver a sus amigas en el colegio”

Isa, madre de una de las alumnas del colegio, defiende que necesitan mucha más vigilancia y seguridad porque “hay muchas agresiones, mucha inseguridad, mi hija no puede bajar a la calle sola porque paso miedo”. Ella y el resto de madres coinciden en que sus hijas solo pueden ver a sus amigas en el colegio y que “en lugar de estar disfrutando fuera, están en casa jugando a la play, viendo TikTok, o haciendo videollamadas entre ellas porque solas a la calle no pueden ir si no estamos pendientes al 100%”.

Además, Rocío, que también tiene dos hijas que han acudido a la movilización y a las que ella acompaña, comenta que, “si quiero que mis hijas disfruten como lo haría cualquier niña de su edad, tengo que llevarlas a parques que están mucho más lejos, aquí está todo sucio o roto y corren peligro”. Están ante una situación que describen como algo “muy triste e injusto” porque, defienden, “son niños, no se merecen desde que tienen tres o cuatro añitos tener que estar alerta porque no están seguros, ni en buenas condiciones, en su propio barrio”. Aún así, no pierde la esperanza de que las cosas mejoren porque, “aunque haya mucho estigma por ser del Polígono Sur, aquí hay muy buena gente y en cosas como esta se demuestra”.

Por su parte, Alfonso, abuelo de dos niños que están dándolo todo en la manifestación, hace “un llamamiento a las administraciones, ya que no nos hacen caso a los mayores, a ver si lo hacen con los más pequeños, y así, uniendo fuerzas, conseguimos algo”.

La voz de los niños, protagonista principal

“Quiero vivir en un sitio bonito y poder salir a la calle sin peligro”, sentencia Gabriel Antonio, uno de los peques que ha liderado la mayoría de cánticos que se escuchaban en los diferentes rincones del Polígono Sur.

Por su parte, Carmen, una de las mayores de primaria, defiende que ella quiere, “un barrio mejor, simplemente eso, porque este esté muy sucio, huele muy mal, tiene conflictos y venden droga, yo no quiero eso, quiero que mis amigas y yo estemos bien y seguras”.

También Dunia, que en el próximo curso pasa a secundaria y quiere ser cirujana para “salvar la vida de las personas y que ellos y sus familias sean felices”, defiende que necesitan seguridad y además, “más vigilancia, no pueden permitir tanto ruido hasta tan tarde porque necesitamos dormir para poder estar bien luego en las clases”.

Al acabar el recorrido, han sido los propios alumnos quienes han leído un manifiesto en el patio del colegio. En dicho manifiesto, a parte de exigir esa limpieza, vigilancia, respeto por los horarios y seguridad, también han pedido que “deje de haber cortes de luz, no queremos pasar frío en invierno y calor en verano”.

La jornada ha concluido con una de las profesoras agradeciendo “muy emocionada, satisfecha y orgullosa”, a todas las familias y la gente que, “ha acudido a escuchar nuestra lucha, esto que hemos hecho y que nuestros niños y niñas han protagonizado es muy grande”.