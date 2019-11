Este es el mapa de los servicios sociales en España: 4 millones de ciudadanos sufren políticas municipales deficientes

28 ayuntamientos españoles son 'excelentes', 34 'precarios' y 38 'pobres'. La nota la pone la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y lo que califica es el gasto que cada uno hace en servicios y promoción social municipales. En el examen de la Asociación entran los consistorios del país que tienen más de 20.000 habitantes, 421 en total, aunque solo se puede incluir en la lista 385, porque son los que han presentado ante el Ministerio de Hacienda la Liquidación de Presupuesto 2018 a fecha de 31 de octubre.

Es el cuarto año que la Asociación realiza el ranking de ayuntamientos con esos datos que proporciona Hacienda. Utilizan cuatro criterios para meterlos en el saco de 'excelentes', de 'precarios' o de 'pobres'. El primero es de suficiencia económica, es decir, que el gasto acreditado en "Servicios Sociales y Promoción Social" sea superior a los 100 euros por habitante al año. El segundo de incremento económico: que no se haya reducido respecto al año anterior. El tercero de esfuerzo inversor, que represente al menos un 10% del total del Presupuesto no financiero del Ayuntamiento. Y el cuarto, de transparencia, esto es, que en su web municipal esté accesible el desglose y detalle.

La mediana de gasto municipal española en Servicios Sociales es de 71,18 euros anuales por habitante. Se extrae un dato positivo global: en 2018 la Inversión Social hecha por ayuntamientos alcanzó los 2.867 millones, la cifra más alta desde 2010, año previo a los momentos más graves de la crisis. Sin embargo, es insuficiente, ya que hay más de 4 millones de ciudadanos en España que viven en ciudades que invierten en cada uno de ellos menos de 50 euros en servicios sociales al año, la barrera que pone la Asociación para considerarlos deficientes ('precarios' o 'pobres').

Así se reparten los excelentes, los pobres y los precarios

28 ayuntamientos obtienen una puntuación excelente, el 7,3% de los 385 –el 6,6% del total de 421–. Agrupan a 5,7 millones de ciudadanos. 10 de esos consistorios están en Andalucía –también la comunidad más grande–, entre ellos, cuatro de sus capitales de provincia: Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla. Hay otros cinco en Catalunya, 3 en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla y León, Baleares y Euskadi, y uno en Aragón, Asturias y la Comunidad de Madrid (la ciudad de Madrid). "A todos ellos, nuestra más sincera consideración por su apuesta decidida por elevar la inversión social en nuestro país, para atender a sus vecinos desde unos servicios sociales dignos y de calidad", agradecen desde la Asociación. El que más invierte en sus ciudadanos de España es Santurtzi, en Vizcaya: 266,48 euros por cada uno al año. Le siguen Alcalá la Real en Jaén (224,67 euros) y Esparraguera, en Barcelona (196,12 euros).

En la parte negativa están los ayuntamientos pobres. Los llaman así en analogía con las estadísticas de la Unión Europea que consideran pobres a las personas con ingresos inferiores al 60% de la mediana de la Renta de las personas del país. Siguiéndola, y también siguiendo los cuatro criterios antes mencionados, serían pobres en Servicios Sociales los ayuntamientos con presupuestos inferiores al 60% de la mediana de todos.

El 60% de la mediana de gasto municipal española en Servicios Sociales (esos 71,18 euros anuales por habitante) es 42,71. Hay en España 38 ayuntamientos que no los alcanzan. Dos de cada tres son reincidendentes, eran 'pobres' también en 2017 y no han mejorado. "Algunos, lejos de realizar un esfuerzo inversor, 'castigan' a sus vecinos con una inversión aún menor que el año precedente", señalan desde la Asociación. La Comunidad de Madrid es la que tiene un mayor número de ciudades en este lado de la tabla, 13. Le siguen la Comunidad Valenciana (6), Andalucía (5), Extremadura (4), Castilla-La Mancha (3), Baleares y Murcia (2 cada una) y Canarias y Cantabria (1). El resto, ninguna. Los municipios que se quedan fuera de las tres tablas no destacan ni por abajo ni por arriba. Los tres ayuntamientos más pobres en servicios sociales de España son Ciempozuelos y Galapagar, en Madrid (20,18 y 20,56 euros respectivamente) y Torrevieja, en Alicante (20,73 euros).

Además de los pobres, en la parte negativa pero no 'tan' negativa están los que nombran como 'precarios'. En esos ayuntamientos, 34 en total, el gasto social sí llega a los 42,75 euros al año, pero es inferior a 50 euros. Entre los 'precarios' y los 'pobres' suman 72 de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes. Equivalen a los lugares de residencia de esos más de 4.100.000 ciudadanos que "sufren la insensibilidad de sus regidores municipales". En el ejercicio anterior, eso sí, afectaban aun a más, a casi 5 millones.