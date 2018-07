El Gobierno recuperará las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras de familiares con dependencia

El Gobierno va a recuperar en el último trimestre de este año la cotización a la Seguridad Social de las personas que cuidan a algún familiar con dependencia. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que comparece en la Comisión homónima del Congreso este jueves. El Ejecutivo devuelve así un derecho a las cuidadoras no profesionales que fue recortado con el primer tijeretazo del PP al sistema de la dependencia.

Montón ha perfilado algunas medidas que serán prioritarias, algunas de ellas ya anunciadas con anterioridad. Entre ellas, la recuperación de la sanidad universal a través de un decreto que, ha asegurado, "el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas" o la devolución del derecho a la reproducción asistida en el ámbito público para las mujeres lesbianas y solas, algo que ya anunció el Gobierno el pasado viernes, coincidiendo con la semana del Orgullo LGTBI.

Montón ha reiterado también que el Ejecutivo "trabajará" para "eliminar los copagos farmacéuticos, empezando por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad". El pasado mes de junio la ministra ya adelantó esta medida, que fue introducida en 2012 para contener el gasto público en medicamentos. Entonces, los médicos de atención primaria alertaron de que esta medida provocaba que enfermos crónicos abandonasen el tratamiento.

Como última medida a desarrollar durante este 2018, Montón ha destacado la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia. Desde 2007, año en que se puso en marcha el sistema de la dependencia tras la aprobación de la ley, las cuidadoras –más del 90% son mujeres– podían percibir una prestación y cotizar a la Seguridad Social, algo que sufragaba el propio Estado.

Sin embargo, con la llegada al Gobierno del PP también empezaron los recortes en este derecho: se inició el copago, se redujo la financiación en base a los Presupuestos Generales del Estado y se eliminó esta cotización para las cuidadoras. Si querían seguir cotizando, deberían hacer frente al gasto. En ese momento, de las cerca de 160.000 cuidadoras no profesionales, unas 140.000 causaron baja. La medida, ha cuantificado la ministra, "beneficiará a 180.000 personas".

Sobre la dependencia, Montón ha hecho hincapié en que "necesita revitalizarse" y he ha comprometido a aumentar la financiación del sistema y recuperar lo acordado antes de los recortes de los populares, que comenzaron en 2012.

Plan contra el suicidio

Con estas medidas, el Gobierno pretende, mediante "acciones prioritarias y cuantificables", ha especificado Montón, "recuperar derechos, rescatar personas y avanzar en la transformación sanitaria y social". "Creo en un modelo de sanidad publica como elemento esencial de cohesion social", ha incidido la ministra en su comparecencia.

Montón también ha perfilado algunas medidas que pondrá en marcha el Gobierno en 2019. Así, ha anunciado la aprobación de una "Estrategia de apoyo a las familias vulnerables" y la remisión al Congreso de los Diputados de la Ley para luchar contra la violencia hacia la infancia, un proyecto que ya había comenzado el anterior Ejecutivo.

Por otro lado, se pondrán en marcha un "Plan para la prevención del suicidio y manejo de la conducta suicida en el ámbito de la salud mental" o un "pacto contra el VIH" y se recuperarán algunas Estrategias como la de salud sexual y reproductiva o la de salud mental, actualmente desactualizadas. La ministra también ha explicado algunas medidas en el ámbito del consumo y dirigidas a acabar con la discriminación de colectivos como las personas gitanas, mayores o personas con diversidad funcional.

"La homeopatía no cura"

Casi al finalizar su comparecencia, Montón ha reservado un hueco para hablar de homeopatía. "Vamos a dejar claro que la homeopatía no tiene evidencia científica, que no es ciencia y que no cura", explicaba en una entrevista con eldiario.es poco después de ser elegida para ocupar la cartera de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Así, la ministra ha anunciado "información rigurosa y real" para actualizar el posicionamiento terapéutico de los medicamentos que hace el Sistema Nacional de Salud porque de un medicamento, ha sostenido, "se espera que haya demostrado su efecto y haya cumplido ensayos de eficacia y seguridad".

"Señorías, la homeopatía no cura", ha proseguido antes de añadir que el Ejecutivo instará a la Comisión Europea para que modifique la directiva que considera medicamentos a los productos homeopáticos. "El ministerio pondrá en marcha todos los mecanismos legales para asegurarse de que en el mercado solo permanecen los productos legales", ha añadido.