Karmele Marchante aboga por el abolicionismo en el libro "Puta no se nace"

La periodista catalana Karmele Marchante ha dedicado los dos últimos años a recorrer la ruta de la trata y a entrevistar a mujeres prostituidas para escribir "Puta no se nace", un alegato contra la prostitución en el que se declara "feminista y abolicionista" y que ha presentado hoy en Madrid.

La alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena; la abogada Cristina Almeida; la trabajadora social y profesora de la Universidad Complutense, María José Barahona, y la periodista Nuria Coronado han acompañado a la autora en la presentación de este libro editado por LoQueNoExiste.

"Yo escribí este libro porque soy feminista, desde siempre", ha explicado Marchante sobre este volumen en el que ha trabajado durante dos años y que ideó cuando comenzó el debate de la legalización o la abolición de la prostitución.

Su intención, ha dicho, ha sido escuchar a las mujeres prostituidas, y alienta a la ciudadanía a "hablar" con ellas.

"Hay niñas de 10, 12 años, víctimas de trata al lado de nuestras casas, en pisos. Y en los polígonos las prostitutas están en ínfimas y terribles condiciones", ha asegurado la autora de "Puta no se nace".

En sus páginas, Marchante señala a aquellos que creen que ser prostituta es un trabajo cualquiera y censura a quienes creen que las mujeres prostituidas escogen libremente su destino, ganan mucho dinero o están encantadas con vender su cuerpo una media de "20 veces al día" a hombres desconocidos.

Para escribir "Puta no se nace", la periodista viajó hasta Nigeria a conocer de primera mano los testimonios de mujeres que escaparon de la trata con destino a Europa.

En Nigeria "corroboró" cómo las mafias, comandadas por la Iglesia Pentecostal, hacen el negocio "redondo" con ellas, ya que las familias de las niñas las "venden" por culpa de la pobreza y después "pasan los desiertos en unas condiciones penosas" hasta llegar a Europa, ha explicado.

Tras esa experiencia, se marchó a conocer varios campos de refugiados en el triángulo Calais, Dunkerque y Bruselas, donde constató la prostitución de las mujeres migrantes.

"En unas pequeñas tiendas de campaña donde hileras de alrededor de 50 varones esperan a entrar. Unos hombres en la puerta organizan y cobran. Dentro de la tienda hay dos mujeres que cada 10 minutos reciben a todos y cada uno de esos 50 putómanos", relata en el libro.

Marchante también ha recorrido territorios españoles, como el madrileño Polígono Marconi, y en las páginas del libro anima a la alcaldesa de Madrid a ir a ver la situación de las mujeres prostituidas en los polígonos.

"He estado en los polígonos", ha asegurado la alcaldesa, que ha reconocido que no ha podido leerse el libro de Marchante y que ha acudido a la presentación por ella, no "para hace declaraciones", sino para "recoger manifestaciones y opiniones".

La fundadora de la editorial LoQueNoExiste, Mercedes Pescador, ha acompañado a Marchante en la presentación de este libro que denuncia la explotación de mujeres y niñas por el lobby del sexo.