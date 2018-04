Laura Nuño, la profesora de la URJC dimitida: "Hay responsables varios pero no sabría apuntar a alguien"

La subdirectora del Instituto de Derecho Público de la URJC, Laura Nuño, que presentó su dimisión este martes, ha declarado en la Cadena Ser estar "conmocionada, disgustada, preocupada y desbordada" por el caso del máster de Cristina Cifuentes. "Me siento engañada y un poco desbordada".

Nuño ha asegurado que, su caso, "dimitir es normal" porque "se está tirando todo por los suelos". Preguntada sobre si sabe quién podría haber falsificado su firma en las actas de convalidaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Nuño ha señalado que no sabe quién ha podido falsificarla: "No se quién lo ha podido hacer". "Hay responsables varios, pero no sabría apuntar a alguien".

La subdirectora del Instituto que dirige Enrique Álvarez Conde ha apuntado que "nunca" vio "nada raro" y que el catedrático era "un constitucionalista de referencia" que "valoraba a la gente por su esfuerzo y su trabajo". "Estoy asustada y muy sorprendida", ha señalado Nuño, que ha reconocido que le preocupa "mucho" el impacto que el caso Cifuentes está teniendo sobre la Universidad Rey Juan Carlos.

Preguntada sobre si cree que Cifuentes cursó realmente el máster en la universidad pública madrileña, Nuño se ha limitado a responder que el caso "no tiene buena pinta".