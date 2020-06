Sanidad no registra ningún fallecido en las últimas 24 horas y suma el menor número de nuevos contagios desde el 5 de marzo

El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes de que se han registrado 71 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, el menor número de contagios desde el pasado 5 de marzo cuando se dieron 37. Con esta cifra, el número de contagios se disminuye en comparación con la información de este domingo, fecha en la que se detectaron 96 casos. Estos datos sitúan la cifra global de contagiados en 239.638 personas y la de decesos en 27.127.

La comunidad con mayor número de contagios es Madrid, con 18, seguida de Catalunya con 16 y Castilla y León con 11. Además, siete comunidades no han notificado de ningún caso diagnosticados en las últimas 24 horas, entre las que se encuentran Cantabria, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia, País Vasco y La Rioja.

Además, se han notificado de 35 personas fallecidas con fecha de defunción en los últimos 7 días, 11 de los cuales en Catalunya y 6 en Castilla y León. Aun así, el total de decesos se mantiene estático en la cifra ofrecida en el informe de este domingo: 27.127, por lo que no se ha registrado ningún fallecido en las últimas 24 horas. El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado que es un "dato muy favorable", aunque también ha apuntado que puede haber retraso en la recolección de esta información. Preguntado en rueda de prensa por qué la Comunidad de Madrid ha notificado once fallecidos y dos Castilla y León, y por qué esas cifras no figuran en el balance del Ministerio, ha insistido en que en el recuento aportado incluyen únicamente muertes constatadas ayer.

El informe de este lunes también muestra una tabla con indicadores epidemiológicos para la evaluación y el seguimiento de la epidemia. Señalan que el número de casos sospechosos del 25 al 31 de mayo fueron 32.567 en atención primaria y 24.128 en atención hospitalaria, los cuales en su gran mayoría recibieron una prueba PCR. Asimismo, en cuanto a la capacidad de los servicios de salud, apuntan que para la vigilancia epidemiológica se ha contado con 1.398 profesionales, 596 de ellos de refuerzo.

Los recientes brotes de la desescalada están poniendo a prueba los sistemas de detección de todo el país, todo ello con un 70% de la población ya situada en la fase 2. Los repuntes en Lleida, Totana o Ceuta ponen de manifiesto la necesidad de contar con los mecanismos de vigilancia de los que tanto advirtieron la OMS y los expertos, ya que de lo contrario podría acabarse precipitando una temida marcha atrás.