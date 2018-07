Zuckerberg afirma que la negación del Holocausto debe estar permitida en Facebook

En una entrevista con la reportera Kara Swisher, de la web de información tecnológica Recode, publicada ayer, Mark Zuckerberg expuso su postura en el debate sobre las fake news en Facebook. Zuckerberg dijo que se guía por dos principios: "Dar voz a la gente" y "mantener la comunidad a salvo". Por ello, considera que sólo deben eliminarse de su plataforma aquellas publicaciones que estén enfocadas a atacar a alguien. "No todas las informaciones incorrectas deben ser eliminadas" de Facebook, según Zuckerberg, porque no todas tienen una intención maliciosa. El empresario ilustró su postura con un ejemplo controvertido:

"Soy judío, y hay una serie de personas que niegan que el holocausto sucediera" dijo Zuckerberg, "lo encuentro profundamente ofensivo, pero en el fondo no creo que nuestra plataforma deba retirar estos contenidos porque creo que hay cosas que ciertas personas entienden mal. No creo que las entiendan mal a propósito", continuó.

El comentario suscitó un encendido debate en las redes. La ministra de justicia alemana tuiteó que el antisemitismo no puede tener cabida en ninguna parte, utilizando el hashtag #Zuckerberg. La negación del holocausto es delito en Alemania, por lo que las publicaciones negacionistas sí deben ser eliminadas de Facebook en este país.

The thing that most defenders of hate speech like Mark Zuckerberg don’t get is that it’s Stage 1 of a Holocaust. Hitler didn’t start the holocaust by hearding Jews into trains. He had to poison the minds of Germans first so that they would gain the “Lock them up” mentality.