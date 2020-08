Los casos de coronavirus siguen al alza con 3.650 nuevos contagios en el último día, una tercera parte de ellos en Madrid

El Ministerio de Sanidad ha notificado 8.148 nuevos casos de coronavirus en España, 3.650 en la última jornada. De esta última cifra, 1.199 pertenecen a la Comunidad de Madrid. Se trata de un aumento de infecciones respecto a los días pasados. El jueves se detectaron 3.349 personas contagiadas; el miércoles, 3.715; y el martes, 2.128. Con esta última actualización, ya se han detectado 386.054 personas infectadas de COVID-19 desde que empezó la epidemia.

DATOS | Aumentan los diagnósticos de COVID-19 por PCR en España

Sanidad añade además 25 nuevos decesos al balance total, 125 en la última semana. También es Madrid la comunidad que encabeza la cifra de muertes, con 41 fallecidos notificados en los últimos siete días. Le sigue Aragón, con 40, y Catalunya y Andalucía con diez nuevos fallecimientos cada una. Un total de 28.838 personas contagiadas con coronavirus ha perdido la vida desde el inicio del brote en el país.

La cifra de hospitalizaciones también sigue al alza. En los últimos siete días 1.467 personas han sido ingresadas, 93 en la Unidad de Cuidados Intensivos. De estos, Madrid ha registrado 392 nuevos hospitalizados, de los que 14 han tenido que ser ingresados en la UCI. Le siguen Andalucía (con 188), Aragón (con 185), Comunitat Valenciana (con 142) y Castilla y León (115).







Catalunya y Castilla-La Mancha aplican nuevas restricciones, mientras un juez anula las de Madrid

"Que nadie se confunda, las cosas no van bien", advertía este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, durante la rueda de prensa. Las comunidades que más contagios han registrado en los últimos meses son la Comunidad de Madrid, Catalunya, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Ante el aumento de casos en las últimas semanas, los gobiernos regionales están aprobando nuevas restricciones para tratar de contener los rebrotes del virus. Uno de los sectores más afectados es el ocio nocturno. Este viernes, tanto Catalunya como Castilla-La Mancha han aprobado el cierre de todos los locales nocturnos. Ambas regiones han incluido en las nuevas resoluciones el cese de actividad de los prostíbulos. Precisamente este jueves, la ministra de Igualdad, Irene Montero, pedía por carta a las comunidades autónomas que contemplaran la clausura de estos locales ya que podían conllevar un "aumento potencial de positivos de difícil rastreo".

Por su parte, la Comunidad de Madrid –la región del país más afectada por los rebrotes en este momento– se ha encontrado con el primer escollo a la hora de aprobar restricciones. Este mismo viernes, un juez ha rechazado ratificar la nueva orden de la Consejería de Sanidad que contemplaba once actuaciones contra el virus. Entre ellas, se encontraba la prohibición de fumar y la limitación del cierre de los locales de hostelería hasta la 1.00 de la madrugada. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid defiende que una comunidad autónoma no puede limitar los derechos fundamentales si no hay un estado de alarma declarado. Asimismo, respalda su decisión en que se refiere a una orden de Sanidad que no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno regional ya ha comunicado que prevé nuevas restricciones y ha recomendado evitar los "viajes innecesarios" y permanecer en el domicilio a aquellas personas que residen en los barrios más afectados por los rebrotes.

El sector educativo también continúa en la incertidumbre por la actual situación de la epidemia. La ministra de Educación, Isabel Celaá, y el de Sanidad, Salvador Illa, se reunirán con las comunidades autónomas el próximo 27 de agosto para analizar el retorno a las aulas, previsto para el próximo 4 de septiembre. Ante las dudas de los padres sobre qué hacer con el nuevo curso, UGT ha calculado que 2.500 centros infantiles privados de todo el territorio nacional se verán obligados a cerrar por la falta de alumnos.