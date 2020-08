Catalunya abre la puerta ahora a que los alumnos lleven mascarilla dentro de clase

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado este jueves que el curso escolar empezará el 14 de septiembre y ha apuntado que, tal y como está evolucionando la pandemia, "seguramente" los estudiantes deberán llevar mascarilla en clase, al menos en "algunos territorios". En una entrevista en Catalunya Ràdio, el conseller ha señalado que los técnicos del Departamento de Salud están poniendo encima de la mesa la posibilidad de que la mascarilla sea obligatoria a partir de los 10 años, algo que no estaba previsto inicialmente para los grupos estables.

Los departamentos de Educación y Salud llevan semanas reuniéndose para acabar de perfilar el protocolo para el inicio de curso escolar y para evaluar el uso obligatorio o no de mascarilla, así como las ratios de alumnos por clase. Bargalló ha argumentado que sería un error decir "que la única cosa importante para dar seguridad en la apertura de centros es el número de alumnos por grupo", y que garantizarán que no haya "sobrerratios" en las aulas con la contratación de más docentes. No lo ven así los sindicatos de profesores y las asociaciones de familias, que han insistido una y otra vez a la Generalitat que rebaje el número de grupos por aula.

Preguntado por las clases telemáticas, Bargalló ha señalado que éstas "tienen muchos problemas" y uno "fundamental" es "que no garantizan la equidad, no garantizan llegar a todo el mundo". "Nosotros tenemos que llegar a todo el mundo y tenemos que garantizar la equidad. Además hay un tema de socialización, de conciliación familiar...", ha añadido Bargalló, que considera que la presencialidad es fundamental "desde el punto de vista pedagógico". "¿Cuándo no tiene que haber presencialidad? Cuandoel entorno en el que está la escuela tenga unas medidas de restricción que impidan la presencialidad", ha enfatizado el conseller.

Las escuelas, ha afirmado Bargalló, cuentan con aparatos para medir la temperatura, mascarillas, equipos de protección y desinfección "que no tenían hasta ahora", y en estos momentos se está trabajando para ver cómo se emplearán, intentando prever cómo será la situación el 14 de septiembre. El conseller también ha subrayado que las actividades extraescolares deberán realizarse con mascarilla porque, a diferencia de las clases en los colegios, las extraescolares no constituyen grupos estables de convivencia.

El conseller ha detallado que ambas consellerías, la de Educación y la de Salud, mantienen reuniones regularmente y que la próxima semana podrían hacer más anuncios sobre las medidas para el inicio de curso porque se dispondrá de más información sobre la pandemia.