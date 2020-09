CCOO insiste en que hacen falta al menos el doble de los profesores contratados y exige a Educación que baje las ratios por ley

Los profesores están preocupados. Preocupados porque las comunidades no vayan a cumplir con las recomendaciones de bajar las ratios a 20 alumnos por aula precisamente por ser eso, recomendaciones, y quieren que no sea voluntario. CCOO ha exigido este miércoles al Ministerio de Educación que, en el caso de que no se alcance un acuerdo en la Conferencia de Presidentes del próximo viernes, que lo haga por ley. "Instamos al Gobierno a que garantice por Decreto Ley una ratio de 20 alumnos por aula", ha explicado en rueda de prensa Unai Sordo, secretario general de CCOO.

El responsable educativo del sindicato, Francisco García, ha explicado que, pese a los anuncios de unos y otros, "en este momento de forma fehaciente la única comunidad que asegura esta bajada de ratios es la Comunidad Valenciana. En otras se habla de 23, pero están en proceso". Anticipándose a las objeciones que en ocasiones pone el Ministerio cuando se habla de estas cuestiones, García ha explicado que existe un contraejemplo que hace factible este cambio normativo: cuando el exministro José Ignacio Wert cambió las ratios para subirlas un 10% en 2012.

Para lograr estas bajadas de las ratios, Comisiones tiene claro que solo hay un camino: contratar profesores. Más de los comprometidos, que se calculan en unos 30.000 en toda España, y ni siquiera están todos ya contratados.

Al final, en esta materia incluso en CCOO se han plegado a la realidad. En junio publicaron, optimistas, un cálculo según el cual haría falta una inversión de casi 5.100 millones de euros para contratar 165.000 docentes, entre otras medidas, con el fin de rebajar las ratios a 15 alumnos por clase. Eran aquellos tiempos en los que la ministra, Isabel Celaá, deslizó esa cifra en una entrevista, aunque nunca hizo mucho más por defenderla: no pasó de recomendación. Las nuevas cuentas del sindicato ya se resignan a los escenarios actuales, en los que "la mayoría de las autonomías se están planteando la vuelta a las ratios ordinarias" (25 en Primaria, 30 en Secundaria, 35 en Bachillerato).

Sostiene CCOO que para conseguir unas ratios de 15 alumnos en Infantil y 20 en el resto de etapas harían falta 102.682 docentes nuevos entre todos los cuerpos y especialidades, con una inversión de 3.400 millones de euros. Este sería, actualmente, el escenario bueno. El malo, 20 alumnos por clase en todas las etapas, requeriría 70.746 profesores y 2.400 millones. Ninguno de los dos se va a cumplir, en cualquier caso. Según los cálculos del sindicato, las nuevas contrataciones no suman 30.000 profesionales en todo el Estado.

En total, explican desde CCOO, serían necesarios al menos 17.000 millones de euros para el sistema educativo. Por un lado, 7.300 millones para afrontar la situación provocada por el coronavirus (que son aquellos 5.100 millones para contratar docentes más otros 2.200 para elementos varios como la digitalización, compensación educativa o reformar los centros) más otros 9.000 millones que se perdieron en inversión ordinaria durante los recortes de la anterior crisis. Por el momento hay comprometidos 2.000 millones por parte del Gobierno central.

Además de estas peticiones cuantitativas, CCOO también realiza una serie de exigencias de carácter más cualitativo. El documento presentado este miércoles incluye una veintena de propuestas, entre las que destacan algunas clásicas (no por ello menos apremiantes para el sindicato, que no se hayan atendido tras años de reivindicaciones solo refuerzan su necesidad) como la sustitución inmediata de los docentes que causen baja o dotar a los profesores de los medios tecnológicos y materiales que necesiten, además de la correspondiente formación para emplearlos.